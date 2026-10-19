עמנואל פטי נחשב לאחד מהשחקנים המוערכים ביותר בתולדות הכדורגל הצרפתי, כשזה היה שותף לזכיה של הנבחרת הלאומית באליפות העולם ב-1998, כשכבש את השער השלישי בניצחון על ברזיל בגמר.

לאחר שספורטאים צרפתיים כמו כוכב ה-NBA וויקטור וומבניאמה והג'ודוקא טדי רינר פרסמו מעין תמיכה במחאתם של הפורעים במהומות בצרפת, גם אם באמצעות מסרים סמויים, כדורגלן העבר פטי בחר לתקוף בפומבי את הפורעים.

בסרטון שפרסם, מתח פטי ביקורת חריפה על המהומות והאלימות בצרפת ולא חסך את הביקורת גם על הפוליטיקאים במדינה.

"בין הפורעים לממשלה, קשה לבחור באיזה צד לתמוך... כשאף אחד מהשניים לא מעורר בנו אמון", אמר פטי.

"היום מתחשק לי לרדת לרחוב ולהכות את הפורעים הקטנים האלה - אין מילים אחרות", אמר פטי, "הורסים הכול, שורפים הכול, שוברים הכול, בוזזים, גונבים, פוצעים, תוקפים, מקללים".

על הסיבות לפרוץ המהומות אמר פטי: "אסור לערבב בין האנשים שהפגינו אתמול, ואני מבין אותם מאוד, כי גם לי נמאס שסוחטים אותי כמו לימון מבחינת מיסים. אין כסף למשטרה, אין כסף לצבא, אין כסף לבתי החולים, אין כסף לבתי הספר, אין כסף לאף אחד, חוץ מלכם, הפוליטיקאים.

"אני אוהב את המדינה שלי, אני אוהב את כל הזרים שאוהבים את המדינה שלי, שרוצים להשתלב בה. אבל כל האחרים, ובראש ובראשונה הצרפתים שלא רוצים שצרפת תמשיך להיות מה שהיא - תחזרו למקום שממנו באתם, אנחנו לא צריכים אתכם. וכל אלה שנולדו עם דרכון צרפתי, תעופו מכאן. אנחנו לא רוצים אתכם יותר".

בתוך כך, שר הפנים של צרפת, לורן נונייז, הבהיר היום (שני) בתדרוך לתקשורת לצד ראש הממשלה סבסטיאן לקורני, כי משחק הכדורגל במסגרת ליגת האלופות בין אלופת אירופה פריז סן ז'רמן למועמדת לזכיה ברצלונה הספרדית, שייערך מחר בפארק דה פראנס במסגרת המחזור השלישי של ליגת האלופות, יתקיים כמתוכנן למרות המהומות והביזה שהתרחשו במדינה בימים האחרונים, כשבצרפת נערכים לתגבורת של כוחות הביטחון בכדי לקיים את המשחק כסדרו ולשמור על שלומם של אוהדים רבים שיגיעו לצפות מקרוב בשחקנים הטובים בעולם.