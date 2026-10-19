יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הודיע הערב (שני) באופן רשמי על פרישתו מהמרוץ לכנסת ה-26. בהצהרה שנשא בכפר המכביה הסביר גנץ כי החליט להסיר את מועמדותו לאחר שלא הצליח לגייס תמיכה ציבורית מספקת לדרכו הפוליטית.

עם זאת הבהיר כי אינו חוזר בו מתפיסתו שלפיה ישראל זקוקה לממשלת אחדות ציונית שתישען על מפלגות משני צידי המפה הפוליטית.

גנץ פתח את דבריו בהודעה על החלטתו, שאותה תיאר כצעד קשה המתקבל מתוך תחושת אחריות. "בלב כבד ומתוך אחריות, החלטתי הערב להסיר את מועמדותי לכנסת ה-26", אמר. "כמעט 50 שנה שאני משרת את המדינה, כחייל של ישראל. מעולם לא נטשתי קרב, וגם בקרב על האחדות - אינני מפנה גב".

בהמשך התייחס לדרך הפוליטית שבה בחר מאז כניסתו לחיים הציבוריים, והדגיש כי למרות החלטתו לפרוש, הוא ממשיך להאמין בעקרונות שהנחו אותו לאורך השנים.

"אני עדיין מאמין בכל ליבי בדרך שבה הלכתי מיומי הראשון בפוליטיקה - דרך של ממלכתיות ואחדות שמציבה את ישראל לפני הכל", אמר גנץ. הוא הודה לתומכיו ולשותפיו לדרך, אך הכיר בכך שלא הצליח לשכנע חלק גדול מספיק מהציבור לתמוך בעמדותיו.

"לצערי, בעת הזו, לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם - והאחריות היא שלי", הודה.

לצד קבלת האחריות על התוצאה הפוליטית, גנץ ביקש להבהיר כי החלטתו אינה מבטאת שינוי בעמדותיו. לדבריו, הצורך בממשלה שתאחד מפלגות ממחנות פוליטיים שונים נותר בעינו, לנוכח האתגרים הביטחוניים והלאומיים הניצבים בפני ישראל.

"אני עדיין משוכנע שהדרך שלנו היא הנכונה - הצורך בממשלת אחדות ציונית וחוצת גושים גדול מכל אדם או מפלגה, והוא הפתרון היחיד נוכח האתגרים, הסכנות, וגם ההזדמנויות, הניצבות בפני עם ישראל", הצהיר.

גנץ הוסיף כי ההחלטה לפרוש אינה נובעת מוויתור על הדרך, אלא מתקבלת בשעה שבה הוא עדיין מאמין במטרות שבגללן נכנס לפוליטיקה.

אחד החלקים המרכזיים בנאומו הוקדש לביקורת על התנהלות המערכת הפוליטית. גנץ טען כי שיקולים מפלגתיים ואישיים גוברים לעיתים על הצורך למצוא מכנה משותף בין חלקי החברה הישראלית.

"צר לי שבעת הזו במערכת הפוליטית - רבים רואים את עצמם, ומעטים רואים את כולם", אמר.

לאחר מכן פנה ישירות לראשי המפלגות מכל המחנות, והדגיש כי לראשונה זה שמונה שנים הוא עושה זאת שלא מתוך מעמד של יריב פוליטי המתמודד בבחירות, אלא כאזרח המבקש להשפיע על עתידה של המדינה.

"אל תחזירו אותנו לשישה באוקטובר, היו אמיצים מספיק כדי להביא לשינוי אמיתי. שימו את התפיסות הישנות בצד ואל תיכנעו למחנאות הישנה", קרא.

גנץ אף הזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המשך הקיטוב הפוליטי, אם מנהיגי המפלגות לא יצליחו לגבש מסגרת שלטונית משותפת.

"אני מתריע בפניכם - אם זה לא יקרה, העם ימשיך להיקרע ונגיע לבחירות חוזרות או חלילה לאסון", אמר.

לדבריו, המציאות הפוליטית בישראל הפכה למצב שמעמיק את המחלוקות בחברה ומקשה על האפשרות לפתוח תקופה חדשה המבוססת על אחריות משותפת. גנץ טען כי רוב הציבור בישראל מבקש להיות שותף במסגרת לאומית מאחדת, וכי על המנהיגות הפוליטית לתת לכך ביטוי.

בהמשך נאומו חזר גנץ לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולהחלטתו להצטרף לממשלה בעקבות מתקפת חמאס. הוא תיאר את אותו יום כרגע שבו ניצבה מדינת ישראל בפני איום קיומי, והסביר כי בחר להצטרף למאמץ הלאומי גם כשהיה מודע למחיר הפוליטי האפשרי של המהלך.

"בעת ההיא - כשאלפים מבני עמי, אחיי ואחיותיי נטבחו, ומאות נחטפו, כשיישובים שלמים נכבשו בחרתי להיכנס תחת האלונקה", אמר.

גנץ סיפר כי כבר בבוקר המתקפה הבהיר לשותפיו שהחלטתו עשויה לגבות ממנו מחיר פוליטי כבד, אך לדבריו השיקול הזה לא היה מכריע מבחינתו.

"עבורי, כל ילדה וילד שחזרו מהשבי, כל לוחם שיצא אל הקרב חמוש באמונה באחדות ישראל - הם המבחן העליון למעשיי", אמר.

הוא הוסיף כי אינו מתחרט על ההחלטה שקיבל באותה תקופה, וכי היה נוהג באותו אופן אם היה נקלע שוב לנסיבות דומות.

"גם הערב, אין שלם ממני על הבחירה החשובה בחיי הציבוריים. ואם חלילה יידרש ממני לעשות מעשה כזה בעתיד, אעשה אותו שוב ללא היסוס", הצהיר.

בחלקו האישי של הנאום התייחס גנץ לבית שבו גדל ולערכים שליוו אותו לאורך שירותו הצבאי והציבורי. הוא סיפר על משפחה שנשאה עמה את זיכרון השואה ואת סיפור התקומה, ועל חינוך שהטמיע בו את המחויבות להתייצב ולשרת גם ברגעים קשים.

לדבריו, אותה תפיסת עולם ממשיכה להנחות אותו גם לאחר ההחלטה לסיים את התמודדותו לכנסת. הוא הבטיח להמשיך לפעול לחיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית ולבניית עתיד משותף.

"משימת חיי היא לחבר בין חלקי החברה הישראלית ולסייע בבניית עתיד משותף ואעשה זאת בכל דרך שאוכל", אמר.

גנץ התייחס גם לסיסמה "כוחנו באחדותנו", שליוותה את החברה הישראלית בראשית המלחמה, והבהיר כי הוא מבקש להמשיך לפעול כדי שהמסר הזה לא יישאר בגדר סיסמה בלבד.

לקראת סיום דבריו הודה לרעייתו ולבני משפחתו על תמיכתם, וכן לחברי רשימתו, לאנשי צוותו, לפעילים ולתומכים שליוו אותו לאורך דרכו הפוליטית. "אני גאה בכל אחת ואחד מהם על השותפות לדרך הזו, דרך בה הלכנו לא למען תפקיד או משרד ולא בשם אדם כזה או אחר, אלא בשמה ולמענה של מדינת ישראל".