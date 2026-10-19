השר איתמר בן גביר באולפן ערוץ 7

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מזהיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי להותיר את מפלגתו מחוץ לממשלה הבאה ולהעדיף הקמת קואליציה עם גדי איזנקוט.

בריאיון באולפן ערוץ 7 בירושלים אמר בן גביר כי הוא מעוניין בהמשך כהונתו של נתניהו, אך אינו סומך על כך שעוצמה יהודית תהיה חלק מהממשלה אם לא תגיע להישג משמעותי בבחירות. "אם עוצמה יהודית לא תהיה דו ספרתי, הם ישאירו אותנו בחוץ. שלא תהיה לך שום אשליה", אמר בן גביר.

לדבריו, אף שנתניהו מצהיר בפומבי כי בן גביר יכהן כשר בכיר בממשלתו הבאה, גורמים אחרים בסביבתו מעבירים מסרים שונים. בן גביר הזכיר בהקשר הזה את שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, את השר מיקי זוהר ואת ההתבטאויות בנוגע לאפשרות שאיזנקוט יצטרף לממשלה.

"הלוואי שנתניהו צודק", אמר, אך הוסיף כי לא שמע מראש הממשלה התחייבות שלא יקים ממשלה עם איזנקוט. בן גביר טוען כי נתניהו עשוי להעדיף בקדנציה הבאה ממשלה שתאפשר לו לפעול ללא הלחץ שמפעילה עוצמה יהודית מימין. לדבריו, הוא חושש שקואליציה כזאת לא תקדם את השינויים שהוא מבקש להוביל.

"נתניהו יכול להיות שרוצה בקדנציה הבאה קדנציה יותר רגועה, יותר שקטה", אמר. "אם אנחנו נהיה חזקים, אנחנו נהיה גדולים, אנחנו נדאג שתהיה קדנציה עם אתגרים".

הוא הבהיר כי ממשלה שבה יכהן איזנקוט בתפקיד ביטחוני בכיר אינה אפשרות מבחינתו. "ממשלה עם גדי איזנקוט זה ממשלת שיתוק, זה ממשלה שאני לא יכול להיות בה", אמר. לדבריו, ממשלה כזאת לא תקדם את הרפורמה המשפטית ולא תשנה את המדיניות בעזה וביהודה ושומרון.

בן גביר הדגיש כי יחסו האישי לנתניהו נותר חיובי, למרות החשש מפני החלטותיו לאחר הבחירות. "אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תישאר ראש ממשלה, אבל הסמן הימני חייב, חייב, חייב להיות עוצמה יהודית", אמר כשהוא פונה לראש הממשלה.

כדי להסביר את חששו הזכיר בן גביר את הרכבת הממשלה בשנת 2013, אז נותר האיחוד הלאומי מחוץ לקואליציה. הוא סיפר כי באותה תקופה עבד כעוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, וזכר הבטחות שלדבריו לא התממשו.

"אני אוהב אותו, אני מכבד אותו, אני מעריך אותו. ואני יודע שאם אני לא אהיה חזק, הוא ישאיר אותנו בחוץ", אמר על נתניהו. בן גביר ציין כי בבחירות הקודמות היה לעוצמה יהודית תפקיד בהשגת הרוב שאפשר את הקמת הממשלה, והביע תקווה שמפלגתו תגדיל את כוחה בבחירות הבאות.

אחד הנושאים המרכזיים שבן גביר מבקש לקדם הוא שינוי המדיניות ברצועת עזה וביהודה ושומרון. לדבריו, למרות הישגים צבאיים משמעותיים במהלך המלחמה, הממשלה טרם השלימה את המשימה של הכרעת חמאס.

"הממשלה הזאת עשתה הרבה דברים טובים", אמר, והצביע על השליטה הישראלית בחלקים נרחבים מהרצועה ועל מספר המחבלים שנהרגו, לפי הערכתו. עם זאת, הוא טען כי אין להסתפק בכך.

לדבריו, יש להשמיד את חמאס, לכבוש את רצועת עזה ולעודד הגירה ממנה. הוא הוסיף כי בכוונתו לפעול גם לפירוק הרשות הפלסטינית.

בן גביר מתח ביקורת על המשך העברת הסיוע לרצועת עזה ועל צעדים כלכליים הנוגעים לרשות הפלסטינית. כאשר נשאל כיצד הוא מסביר את המשך המדיניות הזאת בשעה שהוא חבר בממשלה ובקבינט, טען כי הוא מתנגד לה בהחלטות ובהצבעות.

"אני היחיד בקבינט שהצביע נגד משאיות הסיוע, זה אני", אמר. הוא הוסיף כי התנגד גם להצעות שנועדו, לדבריו, להגן על פעילות הבנקים הפלסטיניים ולמנוע צעדים שעלולים לפגוע בהם.

בן גביר הציג את הישגיו במשרד לביטחון לאומי כהוכחה ליכולתו להשפיע גם כאשר מפלגתו אינה גדולה במיוחד. הוא מנה בהקשר הזה את השינויים בתנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים, הקמת כיתות כוננות, הריסות מבנים בנגב והשינויים בהר הבית.

"בחמישה שישה מנדטים ראה איזה שינוי עשיתי בבתי הכלא, בחמישה שישה מנדטים ראה איזה שינוי עשיתי בכיתות כוננות, בהר הבית, בהריסות הבתים בנגב", אמר.

בהמשך הציג יעדים נוספים שיבקש לקדם אם יגדל כוחה של עוצמה יהודית: נטילת הנשק מידי הרשות הפלסטינית, הקצאת קרקעות לחיילים בנגב ובגליל ושינוי הוראות הפתיחה באש בצה"ל.

"אני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית. כן, אני רוצה לקחת מהם את הנשק. כן, אני רוצה לתת קרקעות חינם בנגב ובגליל לחיילים", אמר. הוא שב והבהיר כי הוא תומך בעידוד הגירה מרצון הן מעזה והן מיהודה ושומרון.

בהמשך הריאיון התייחס בן גביר להודעתו של עופר וינטר כי בכוונתו להתמודד בבחירות עד הסוף. בן גביר מתח ביקורת על ההחלטה וקרא לו לפרוש כדי שלא לסכן, לשיטתו, את כוחו של גוש הימין. "טעות גדולה. וינטר חייב לגלות אחריות לטובת גוש הימין", אמר. בן גביר טען כי אחריות פוליטית מחייבת לעיתים ויתור על התמודדות עצמאית, והזכיר את נכונותו בעבר להתאחד עם מפלגת הציונות הדתית, גם כאשר לדבריו סקרים העניקו לעוצמה יהודית יתרון משמעותי.

"אני תמיד ניסיתי להתאחד. אני תמיד ניסיתי להתחבר", אמר. כאשר נשאל מדוע לא הצליח להגיע אפילו להסכם עודפים עם וינטר, הבהיר כי אינו מעוניין בהסכם שעלול, לדבריו, להעביר קולות למי שעשוי לשתף פעולה עם בנט, איזנקוט או ליברמן.

"מה אתה חושב, שאנשים יצביעו לי, ובסוף יקבלו מישהו שהוא הולך ויושב עם איזנקוט, או עם בנט, או עם ליברמן? ממש לא", אמר.

בן גביר נשאל גם על דבריו של יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, שהתארח מוקדם יותר באולפן ערוץ 7. פייגלין מתח ביקורת על סיכת חבל התלייה שבן גביר עונד כסמל לתמיכתו בעונש מוות למחבלים, וטען כי חבל תלייה אינו חזון, בניגוד לבית המקדש.

בן גביר השיב כי הוא מכבד את פייגלין, אך מתח ביקורת על הישגיו בתקופת כהונתו בכנסת.

"אני קודם כול מאוד מאוד מכבד את משה פייגלין חברי", פתח, ובהמשך אמר: "משה היה ארבע שנים חבר כנסת. הוא דיבר על חזון, דיבר על בית מקדש. הוא עשה איזה משהו אחד שהזיז את הדברים?".

בן גביר הציג מנגד את השינויים שהוא טוען שהוביל בהר הבית, ובכללם הרחבת אפשרויות התפילה והכנסת דפי תפילה. לדבריו, מדובר בשינויים שקידומם חייב התמודדות עם התנגדות של גורמים שונים, ובהם המשטרה, שב"כ ולעיתים גם ראש הממשלה.

"אני מעריך את פייגלין, אבל אני מציע לו שאם מדברים בעניין עולם העשייה ופוליטיקה, זה עולם העשייה", אמר.

הוא מנה גם את פעילותו בבתי הכלא, את רפורמת הנשק, את הקמת כיתות הכוננות, את המשמר הלאומי ואת העלאת שכר השוטרים.

בן גביר התייחס גם למתיחות בינו לבין גורמים במפלגת הציונות הדתית. הוא הבהיר כי הוא מעריך את השר בצלאל סמוטריץ' ואת פעילותו בתחום ההתיישבות, אך מתח ביקורת על מסרים שלפיהם אנשי הציונות הדתית פועלים בשקט, בניגוד אליו.

לדבריו, ההבחנה הזאת פוגעת בהישגים שהוא מייחס למשרדו. "מה, לעשות את כל השינויים בהר הבית זה לעשות רעש? מה, להביא את חוק עונש מוות למחבלים זה לעשות רעש? מה, לעשות גיהינום בבתי הכלא למחבלים זה לעשות רעש?", שאל.

בן גביר הוסיף ומנה את הקמת כיתות הכוננות ואת רפורמת הנשק, וטען כי מדובר במהלכים מעשיים ולא בפעילות תקשורתית בלבד.

בהמשך נשאל על דבריו של חבר הכנסת משה סעדה, שכינה אותו, לדברי המראיין, אמן טיקטוק. בן גביר השיב כי הוא מעריך את סעדה, אך סבור שיש לבחון את נבחרי הציבור על פי מעשיהם.

במהלך הריאיון נשאל בן גביר גם על דבריו של הרב יצחק יוסף, שלפי השאלה שהופנתה אליו הוציא פסק הלכה נגד הצבעה לעוצמה יהודית. בן גביר בחר שלא להתעמת עם הרב או לתקוף את דבריו. "אני מאוד מאוד מכבד רבנים. אני לא מדבר על רבנים, יגידו מה שיגידו", אמר.

הוא הוסיף כי גדל בבית שבו נהגו לכבד רבנים גם כאשר נאמרו דברים שלא הסכימו איתם, והבהיר כי בכוונתו להמשיך בפעילותו הפוליטית.

בן גביר התייחס גם לסערה שהתעוררה בעקבות השימוש של ינון מגל במילה "קוף" ביחס לגדי איזנקוט. השר הבהיר כי הוא מסתייג מהביטוי, אך דחה את הטענה שמגל פעל ממניעים גזעניים. "אני גם לא אהבתי את השימוש במילה קוף, זה לא שייך. אבל, וכאן האבל הגדול, ינון מגל הוא לא גזען", אמר.

בן גביר הזכיר את מוצאו המשפחתי וסיפר כי לאורך השנים התארח פעמים רבות אצל מגל, מבלי שחש כלפיו יחס מפלה. "כן, הוא טעה בניסוח, לא מדברים ככה בצורה הזאת", אמר.

עם זאת, בן גביר אימץ את הביקורת הפוליטית כלפי איזנקוט. הוא טען כי גורמים בעלי הון המזוהים עם השמאל תומכים בו, וכי איזנקוט מבקש להציג את עצמו כאיש ימין אף שלדעת בן גביר עמדותיו אינן ימניות.

בן גביר התייחס גם לדיונים בקבינט בתקופת המלחמה, וטען כי איזנקוט התנגד למהלכים צבאיים ברצועת עזה. מדובר בתיאורו של בן גביר את הדיונים, ולא בפרוטוקולים שהוצגו בריאיון.

לקראת סיום הריאיון נשאל בן גביר על כרזות שהוצבו, לפי דברי המראיין, בצפון תל אביב, ובהן הושווה לנאצי באמצעות ציור שפם על פניו.

בן גביר השיב כי הוא נתקל גם בגילויי אהדה, אך הזכיר אירועים שבהם, לדבריו, ניסו פעילים למנוע ממנו לדבר באוניברסיטת תל אביב.

הוא מתח ביקורת על היחס שלדבריו מקבלים פוליטיקאים ערבים לעומת היחס כלפיו, וטען כי הופעותיו במקומות מסוימים מלוות בקריאות ובניסיונות להשתיק אותו.

"לא יעזור להם. הם ימשיכו לצעוק, אני אמשיך לעשות", אמר. בן גביר חזר והדגיש כי בכוונתו להמשיך לקדם את השינויים שהוא מוביל במשרד לביטחון לאומי, וכי הוא מבקש להגדיל את כוחה של עוצמה יהודית בבחירות הבאות כדי להרחיב את השפעתה על מדיניות הממשלה.