אירוע חמור ומדאיג בלב הקהילה החרדית בלונדון: משטרת סקוטלנד יארד עצרה היום גבר בחשד לביצוע סדרת תקיפות אנטישמיות קשות שהתרחשו בשכונת סטאמפורד היל, המאכלסת ריכוז חרדי בולט.

על פי עדויות וניתוח של תיעוד אבטחה מהזירה, התוקף איתר במכוון עוברי אורח ועמד בנקודות שונות ברחוב, אך בחר להתמקד באופן בלעדי ובשיטתיות בפגיעה פיזית בנשים חרדיות שהלכו לתומן.

מהתיעוד עולה כי החשוד התעלם מגברים ומעוברי אורח אחרים שחלפו במקום, וניצל את חולשתן של הקורבנות כדי להכותן בלב המרחב הציבורי.

מסע האלימות נבלם בזכות ערנותם ותגובתם המהירה של מתנדבי ארגון החירום והשמירה המקומי "השומרים".

המתנדבים דלקו בעקבות החשוד, השתלטו עליו בנחישות ברחוב ועיכבו אותו בשטח עד להגעת ניידות משטרה רבות, שעצרו אותו לחקירה ראשונית.

בקהילה המקומית מציינים עם מעצרו כי האירוע מצטרף לגל עכור של אירועים אנטישמיים המתרחשים ברחבי בריטניה בתקופה האחרונה, אך מדגישים כי מדובר בעליית מדרגה מסוכנת ויוצאת דופן - מעבר מהפגנות ומחאות לפגיעה פיזית ישירה, אלימה ומכוונת נגד נשים חרדיות.

ראשי הקהילה הודו למתנדבי "השומרים" על פעילותם המהירה שמנעה אסון כבד יותר, והביעו ציפייה חד-משמעית ממערכת אכיפת החוק בבריטניה למצות את הדין בחומרה רבה עם התוקף.