אירוע חריג וחמור התרחש אמש (ראשון) בבית שמש, כאשר האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף בידי קבוצת שוליים קיצונית עם צאתו משמחת חתונה בעיר.

על פי עדויות, חברי הקבוצה התגודדו סמוך למקום, השליכו אבנים וחפצים לעבר רכבו של האדמו"ר והשמיעו לעברו קריאות גנאי. מלוויו של האדמו"ר הצליחו להכניסו לרכב ולחלצו מהזירה ללא פגע.

תקרית זו מצטרפת לשורת התנכלויות קודמות מצד גורמים קיצוניים נגד האדמו"ר, בין היתר באזור שכונת מאה שערים בירושלים. למרות האירועים החוזרים ונשנים, ידוע כי האדמו"ר מורה בעקביות לחסידיו שלא להגיב למתקפות.

האירוע עורר סערה רחבה וגינויים מקיר לקיר בחוגי היהדות החרדית, תוך התנערות מוחלטת ממעשיהם של הפורעים.

ח"כ מאיר פרוש, שוחח בעקבות האירוע עם מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום (אבשי) פלד, ודרש ממנו לנקוט יד קשה ולפעול מיד למעצר המעורבים בתקיפה.

ח"כ אבי מעוז יו"ר מפלגת נועם לישראל גינה בחריפות את האירוע, תוך שהוא מצטט את חז"ל כי "לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים", וקרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים בנחישות.