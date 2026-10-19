בסוריה מביעים חשש מפני האפשרות שישראל תבצע פעולה חריגה בשטח המדינה לקראת הבחירות לכנסת, מתוך ניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו להשיג יתרון פוליטי במערכת הבחירות.

גורם בדמשק הצביע, בשיחה עם כאן חדשות, על דאגה גוברת בצד הסורי לנוכח התבטאויותיו האחרונות של ראש הממשלה.

על פי הדיווח, החשש הסורי אינו מתמקד במהלך מסוים שכבר הוחלט עליו, אלא באפשרות שנתניהו ייזום פעולה יוצאת דופן בסוריה, כאשר ברקע עומדת מערכת הבחירות בישראל.

אחד האירועים שהגבירו את החשד בדמשק הוא חשיפתו האחרונה של נתניהו בנוגע לשיחה שקיים עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך אירועי הטבח בעדה הדרוזית בדרום המדינה.

בימים האחרונים השתתף נתניהו בכנס של העדה הדרוזית, ובמהלכו סיפר על שיחת טלפון קשה שניהל עם הנשיא הסורי בקיץ שעבר, כאשר פעל לדבריו לעצירת הטבח בהר הדרוזים.

החשיפה הפומבית של אותה שיחה, דווקא בתקופה שבה ישראל נמצאת במערכת בחירות, עוררה תגובה מצד גורמים בסוריה.