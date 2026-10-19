יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, קורא לשינוי בתפיסת האחריות של החברה החרדית כלפי ביטחון המדינה.

בנאום שנשא היום (שני) בכנס "בוחרים בחינוך", שעסק בשינויים מבניים במערכת החינוך לקראת הבחירות, טען לייטנר כי הציבור החרדי חייב להכיר בתלות שלו בצה"ל ובחשיבות ההגנה על המדינה כולה, ולא להסתפק בדאגה לצרכיה של הקהילה החרדית.

לייטנר ביקש להציב במרכז הדיון על גיוס חרדים שאלה שונה מזו המלווה את המחלוקת הציבורית: לא האם הצבא זקוק לחרדים, אלא מדוע החברה החרדית עצמה זקוקה לצבא חזק שיגן עליה ועל כלל אזרחי ישראל.

"אנחנו צריכים לקחת אחריות, לא להסתכל רק על התא המשפחתי, על הקהילה או על העיר שבה אנחנו גרים, אלא על המדינה", אמר לייטנר.

בדבריו התייחס גם לקושי הכרוך באימוץ תפיסה כזו בחברה החרדית, שבה לדבריו האחריות הקהילתית אינה מתורגמת בהכרח לאחריות רחבה כלפי המדינה. "באוטונומיה החרדית זו בשורה שלא מובנת מאליה. אני מייצג לא מעט חרדים שמבינים שאנחנו המדינה".

לייטנר קשר בין שאלת האחריות הלאומית לבין השינויים הדמוגרפיים במערכת החינוך, והצביע על חלקם של תלמידי החינוך החרדי בקרב תלמידי כיתות א' כנתון המחייב את הציבור החרדי לבחון את תפקידו בעתידה של ישראל.

"אם אנחנו 34% מתלמידי כיתות א', בעוד עשר, עשרים או שלושים שנה - אנחנו המדינה", אמר.

בהמשך נאומו התמקד בצורך הביטחוני של החברה החרדית עצמה. הוא הדגיש כי ההגנה שמספק צה"ל אינה מסתכמת בשמירה על גבולות המדינה, אלא כוללת גם את ביטחונם של תושבי הערים החרדיות, לצד יתר אזרחי ישראל.

"כדי שיהיה מי שישמור על הגבולות, יגן על הערים החרדיות ועל כלל הערים במדינת ישראל, וכדי למנוע שבעה באוקטובר נוסף - אנחנו צריכים את צה"ל", סיכם לייטנר.

את המסר המרכזי שלו ניסח באמצעות הבחנה בין צורכי הצבא לבין צורכי הציבור החרדי: "במקום להתמקד בשאלה האם צה"ל רוצה וצריך חרדים, צריך להבין שהחרדים צריכים את צה"ל".