בגיל 22 עם שערו ה-13 העונה בליגת העל האמריקאית בכדורגל, ליגת ה-MLS, עידן טוקלומטי תופס כותרות.

הערב (שני) נבחר טוקלומטי שהגיע לליגת העל האמריקאית ממכבי פתח תקווה, להרכב המצטיין של מחזור מספר 31 בליגת ה-MLS.

במחזור הליגה האחרון בישל טוקלומטי שער וכבש שער נוסף לזכות קבוצתו בתיקו 2:2 מול פילדלפיה יוניון, במה שהיה שערו ה-13 העונה בליגה האמריקאית.

הצטיינותו של החלוץ הישראלי זיכתה אותו לתואר נבחרת המחזור בהתקפה לצד שניים מכוכבי הכדורגל הגדולים בעולם - ליונל מסי ואנטואן גריזמן, שגם הם סיפקו הופעות מרשימות במיוחד במחזור האחרון.

שערו ה-13 של טוקלומטי היה לשער ששבר את שיא המועדון לשערים בעונה סדירה אחת, כשזה היה גם השמיני בעשרת משחקיו האחרונים, כשהוא כובש בחמישה מששת המשחקים האחרונים של קבוצתו.

בעונה שעברה כבש החלוץ הישראלי 11 שערי ליגה במדי שארלוט ועוד לפני סיום העונה הוא כבר משפר את מאזנו האישי והפך לשיאן השערים של המועדון בעונה אחת.

אגב, בספטמבר 2025 רשם טוקלומטי שלושער מול אינטר מיאמי של מסי בניצחון 0:3, שהיה חלק מרצף של תשעה ניצחונות שקבע שיא מועדון והשווה את שיא ה-MLS בעידן שלאחר ביטול דו-קרבות ההכרעה.