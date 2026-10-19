נקודה טובה על כל אחת מהמפלגות לקראת הבחירות

הרב ניר יעקב מס, ראש ישיבת לב תל אביב, התייחס לקראת הבחירות הקרובות למפלגות השונות וביקש להציג את הנקודה הטובה שהוא מזהה בכל אחת מהן.

בדבריו הדגיש כי אין מדובר בתמיכה פוליטית, אלא בניסיון לראות את הערכים שמניעים את מצביעי המפלגות, גם כאשר קיימות מחלוקות עמוקות ביניהן.

"אני רוצה לעבור מפלגה למפלגה ולראות איזושהי נקודה אחת לפחות טובה בעיניי", פתח הרב מס. "אני בטוח שעל כל מפלגה יש המון נקודות טובות והמון סיבות למה אנשים מצביעים אליה. אני רוצה שבעיקר יקשיבו גם אלה שלא מצביעים למפלגה שאני כרגע אמנה".

תחילה התייחס לש"ס וליהדות התורה. "אני חושב שהם ממונים על נקודה מאוד מאוד חשובה של שימור יהדות ותורה. יש הרבה אנשים שרוצים לפרוץ קדימה, וצריך גם אדם שאומר לך: אל תשכח מאיפה באת, ובוא נשמור את כל מה שהיה לנו. זה פלג חשוב בעם ישראל שאמון על השימור".

על מפלגת הציבור החרדי אמר: "הם רוצים להגיד: רגע, אבל בסוף הציבור שם יוצא מסכן וחסר, ולא נותנים לו להתגייס, לא נותנים לו לעבוד. צריכים לאפשר לציבור החרדי גם כן חיים טובים והשתלבות נכונה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה".

בהתייחסו לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר ציין כי "אנחנו רואים מפלגה שמאוד חשוב לה שהלאומיות שלנו תהיה לאומיות שלא רופסת ומייצרת הרתעה. חשוב מאוד שיש אנשים ששמים על זה את הדגש ואומרים: אני צריך לאומיות שלא רופסת".

על הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' הדגיש את תרומת החינוך הציוני-דתי לצבא. "היום אחרי מלחמה של שלוש שנים רואים באמת שיש לנו הרבה מילים טובות להגיד. הייתי עכשיו במילואים, ראיתי שיש את הגרעין הזה שהיום מחזיק את הצבא, גרעין של הציונים הדתיים, ישיבות ההסדר, הישיבות הגבוהות, בני עקיבא. החינוך הזה הוא דבר שממש ממש חשוב לשמר אותו".

על מפלגת זהות של משה פייגלין אמר: "סוף סוף יש מפלגה שבאמת חושבת: רגע, מה החזון של המדינה? לאיפה אנחנו חותרים? מה אנחנו רוצים להגיד? למה באנו לפה? מאיפה הגענו? מה הסיפור? הם רוצים להאמין בצדקת הדרך, אבל לאיפה הדרך הזאת הולכת?".

בהמשך התייחס לליכוד. "אני חושב שמי שמצביע בליכוד יש לו הכרת הטוב למהלכים עצומים במצב מאוד מאוד מסובך שנקלענו אליו. מי שיש לו הכרת הטוב למה שכן הצלחנו להגיע, הולך על הליכוד. הכרת הטוב במה שכן טוב וכן קרה זו תכונה מאוד מאוד חשובה ומחזקת את העם".

על מפלגתו של ירון זליכה אמר הרב: "יש לנו גוש שלם שקודם כול רוצים להביע גוש אחדות. חשוב לי שכל החלטה תתקבל בכמה שיותר מרחב של אנשים שבעצם שותפים לדרך, והכול יתקבל באחדות. זו דעה חשובה מאוד".

בהתייחסו למפלגתן של נפתלי בנט ויאיר לפיד הוסיף "יש אנשים שרוצים שמתוך אחדות תהיה פה באמת מקצועיות בכל התחומים, ושהדברים יהיו מתוך אחדות טובה ויפה ומקצועית".

על ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן אמר: "הם המובהקים על כל הימין הכלכלי, יחד עם זליכה גם כן. הם בוודאי רוצים ושואפים לתקיפות בחלק מהדברים הביטחוניים, וזו נקודה שחשובה מאוד".

על מפלגת ישר של גדי איזנקוט: "כל מי שבאמת מאמין במינהליות ורוצה שכל הדברים בתוך המינהל שלנו יהיו בכמה שיותר נקיות וכמה שיותר ביושרה, זו מפלגת ישר".

גם במפלגת הדמוקרטים מצא הרב מס נקודה טוב. "קודם כול הם מאמינים ברווחת החלש. הם השמאל היחיד שנשאר לנו בספקטרום הכלכלי, שרוצים באמת ברווחת החלשים. מבחינתם, אם דתיות תגרום לאי רווחת החלש, הם גם יתנגדו לדתיות, כי הם באמת שואפים לרווחת החלש".

הרב מס התייחס גם לרשימה המשותפת ולרע"ם. "הם רוצים שיהיה איזושהי אחדות ואיזשהו שוויון ואיזשהו טוב לכולם, בלי הבדל דת וגזע, והם רוצים ושואפים לשלום עולמי. גם אם אנחנו קצת חלוקים עליהם בדרך לשלום עולמי, הנקודה הטובה הזאת של שלום עולמי היא נקודה שאי אפשר להתפשר עליה".

על מפלגת הפיראטים אמר: "אותם אני מאוד אוהב. הם רוצים להגיד: חשוב לי שהחלטות העם, כמו שהוא, יבואו לידי ביטוי. בואו נעשה משאל עם על כל הדברים החשובים. מאוד חשוב להם שהעם יביע את דברו".

על שרשר המלך אמר: "הוא אומר שהוא הלום קרב, והתלבושת עוזרת לו להיות רגוע. אני חושב שהוא מייצג את הכבוד שאנחנו אמורים לרכוש לכל הלומי הקרב".

על מפלגת נועם הוסיף: "זו נקודה ממש חשובה, שישיבה שיש לה אמירה תורנית באה ואומרת שהאמירה התורנית שלה לא אמורה להישאר בבית המדרש, היא גם אמורה לפרוץ אל המרחב הציבורי. הלוואי והרבה ישיבות היו רואות איך האמירה התורנית שלהן פורצת אל המרחב הציבורי".

לסיום אמר הרב מס: "אין דבר כזה מפלגה בלי נקודה פנימית חשובה. חשוב מאוד לראות שכולנו ביחד, מפלגות מפלגות, פלגים פלגים, יוצרים עם אחד מיוחד. אני מציע לכולם ליהנות מהבחירות האלה ולהסתכל בעין טובה אחד על השני".

"גם כשאני בטוח שהשני טועה, לראות את הנקודה הטובה. אנחנו לא קוראים לאחידות, אנחנו קוראים לאחדות. בסוף נלחמנו כתף אל כתף כעם אחד, והעם האחד הזה הוא דבר חשוב שצריך לשמור עליו. אני מאחל שיהיה רק טוב לעם שלנו, למדינה שלנו ולממלכה שלנו", סיכם.