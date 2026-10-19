שני סקרי מנדטים שפורסמו הערב (שני) לקראת הבחירות לכנסת מצביעים על פערים קטנים בין הגושים הפוליטיים, לצד התחזקות משמעותית של המפלגות הערביות.

בסקר חדשות 12 עומד גוש הימין על 51 מנדטים, לעומת 55 לגוש מתנגדי נתניהו, ואילו בסקר חדשות 13 נרשם פער של מנדט אחד בלבד בין הגושים.

על פי סקר חדשות 12 שערך מכון 'מדגם', מפלגת "ישר" ניצבת בראש הרשימה עם 24 מנדטים, ואחריה הליכוד עם 21 מנדטים. מפלגת "ביחד" זוכה ל-14 מנדטים, בעוד הרשימה המשותפת ומפלגת הדמוקרטים מקבלות תשעה מנדטים כל אחת.

ישראל ביתנו, ש"ס ועוצמה יהודית זוכות לשמונה מנדטים כל אחת. מפלגת הציונות הדתית-זהות מקבלת שבעה מנדטים, וכך גם יהדות התורה. רע"מ זוכה לחמישה מנדטים.

אחד הנתונים הבולטים בסקר הוא כוחן המשותף של המפלגות הערביות. הרשימה המשותפת, שמקבלת תשעה מנדטים, ורע"מ, שזוכה בחמישה, מגיעות יחד ל-14 מנדטים.

בסקר זה מפלגות "עמך ישראל" ורשימת המילואימניקים-כלכלית לא עוברות את אחוז החסימה.

בסקר חדשות 13 משיגות המפלגות הערביות מספר שיא של 15 מנדטים. מפלגת "ישר" מובילה עם 20 מנדטים, הליכוד מקבל 18, ומפלגת "ביחד" 14.

מפלגת הדמוקרטים והרשימה המשותפת זוכות לתשעה מנדטים כל אחת, ואילו ישראל ביתנו מקבלת שמונה מנדטים.

יהדות התורה, ש"ס, עוצמה יהודית והציונות הדתית-זהות מקבלות שבעה מנדטים כל אחת. רע"מ מתחזקת בסקר זה לשישה מנדטים. מפלגת "עמך ישראל" ורשימת המילואימניקים-כלכלית עוברות את אחוז החסימה, עם ארבעה מנדטים לכל אחת.