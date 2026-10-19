עצרת זיכרון והספד במלאת שבעה לפטירת מורנו הרב אפרים רובינשטיין זצ"ל

במלאת שבעה להסתלקותו של הגאון הרב אפרים רובינשטיין ז"ל, התכנסו בישיבת כרם ביבנה לעצרת הספד והתעוררות.

בפתח העצרת תיאר ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן, כיצד כל יום בשבוע היה מוקדש אצל הרב רובינשטיין לעשייה אחרת. ביום ראשון היה צועד למטבח הישיבה לבדוק את הכשרות, ביום שני מוסר שיעור בהלכה, ובשבת היה מקפיד להזמין לביתו תלמידים ואורחים הזקוקים לחום ולאהבה.

הרב פרידמן סיפר גם על שליטתו העצמית המופלאה. כאשר התעייף מלימודו, היה מניח את ראשו לדקות ספורות, נרדם מיד, ומתעורר בדיוק בזמן שקבע לעצמו כדי לשוב לתלמודו.

"אני יודע על לא מקרה אחד ולא שניים", העיד ראש הישיבה, "שהרב עשה טובות לאנשים וביקש ממני שלא לספר להם". לדבריו, הרב היה מעביר סיוע לנזקקים תוך הקפדה שאיש לא יידע מי עומד מאחוריו.

הרב מנחם מנדל בלכמן, ר"מ בישיבה לבני חו"ל, עמד על השילוב הנדיר בין יראת השמיים לחסד. "הוא היה האדם היחיד שאני מכיר שקיים בהידור את הרמ"א הראשון בשולחן ערוך: 'שיוויתי ה' לנגדי תמיד'", אמר. לדבריו, החסד אצל הרב לא נבע רק מתחושת חובה: "הוא לא יכול אחרת. הוא נותן ללא גבול, כי זה האופי שלו".

את הסיפורים האישיים המרגשים חשף חתנו, הרב שלמה פריבס. באחד המקרים, לאחר שהרב השאיל לתלמיד כסף, ביקש אותו תלמיד לסייע לו בדבר מה. הרב סירב לקבל את העזרה, מחשש שתיחשב לריבית על ההלוואה.

במקרה אחר, לאחר שתרם ספר תורה לבית כנסת, התקשר לחתנו וביקש בקשה חריגה: למצוא סופר שיגיע בחשאי ויכתוב מחדש את האות האחרונה. הרב חשש שבשעת כתיבתה סייע ביד שמאל לידו הימנית, ורצה לצאת מכל ספק הלכתי. "אבל שאף אחד לא יידע", הדגיש.

סיפור נוסף התרחש בפורים. הרב הגיע באיחור לסעודה משפחתית, ובחר להתפלל מנחה ביחידות כדי שלא לעכב את בני המשפחה בהכנות לשבת. רק מאוחר יותר התברר מדוע איחר: בדרכו עצר במיוחד כדי להעביר מתנות לאביונים ליהודי שנזקק לעזרה דחופה.

גם בחודשי מחלתו האחרונים לא ויתר על הכרת הטוב. "כל אחות שנכנסה, כל בדיקת דם, זריקה או כדור - תודה רבה", סיפר חתנו. "גם כשכבר לא היה לו קול, הוא אמר תודה רבה עם אוויר".

לקראת סיום חשף החתן רגע מצמרר מהלילה האחרון. הרב, מתוך שנתו, חזר מספר פעמים על מילה אחת: "אנא, אנא". חתנו הדגיש שאינו יודע למה התכוון, אך הציע לראות בכך הד לבקשה "אנא ה', כי אני עבדך".