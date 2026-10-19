יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישר בחקירתו בפרשת קטארגייט כי קיבל מאות אלפי שקלים עבור פעילות שנועדה לקדם את תדמיתה של קטאר, והעריך כי עבודתו בפרויקט נמשכה עד אמצע או סוף שנת 2024, חודשים ארוכים לאחר מתקפת 7 באוקטובר ובעיצומה של המלחמה, כך נחשף בחדשות 12.

מהדברים שנחשפו עולה כי אוריך לא מסר לראש הממשלה על עבודתו בפרויקט הקטארי, ולדבריו גם הגורמים שעבורם עבד לא ידעו על פעילותו עבור נתניהו. בחקירתו הוא דחה את הטענה שנוצר ניגוד עניינים בין שני התפקידים, והתעקש כי לא מצא פסול מוסרי או מקצועי בהתנהלותו.

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את החוקרים הייתה מועד סיום ההתקשרות עם הגורמים הקטאריים. בתחילה התקשה אוריך לנקוב במועד מדויק, ואף מסר תשובות שונות באשר לתקופה שבה הסתיימה עבודתו.

כאשר נשאל אם המשיך לעבוד עבור הגורמים הקטאריים לאחר טבח 7 באוקטובר, השיב: "בוודאי, לא בישראל". בהמשך אמר כי אינו זוכר אם הפרויקט הסתיים לפני המתקפה או אחריה, והעריך כי מדובר בפער של כחודשיים לכאן או לכאן.

אלא שבהמשך החקירה, כשנדרש להתייחס למועדים מאוחרים יותר, סיפק הערכה אחרת. לשאלה אם עבודתו הסתיימה בתחילת 2024 השיב שאינו זוכר, וכשנשאל אם היא נמשכה עד אמצע אותה שנה, אמר: "נוטה לחשוב אמצע סוף 2024".

לדברי אוריך, מי שהודיע לו על סיום הפרויקט היה שרוליק איינהורן, שעמו היה קשור במסגרת הפעילות.

לצד שאלת העיתוי, החוקרים ביקשו לברר כיצד התנהלה עבודתו של אוריך עבור קטאר במקביל לפעילותו בישראל. במהלך החקירה הוצג בפניו הפער לכאורה בין קידום תדמיתה של קטאר בעולם לבין העיסוק במסרים נגדה במסגרת עבודתו עבור ראש הממשלה.

אוריך הסביר כי מבחינתו מדובר בשני תחומי פעילות נפרדים, וכי לא נדרש לדווח לנתניהו על הפרויקט. הוא הוסיף כי במסגרת עבודתו כיועץ חיצוני לא חלה עליו, לתפיסתו, חובה למסור גילוי נאות על התקשרויות אחרות.

כאשר נשאל אם משמעות הדברים היא שאף אחד מהצדדים לא ידע על עבודתו עבור הצד האחר, השיב בשלילה.

החוקרים עימתו את אוריך גם עם עדותו של נתניהו, שלפיה ראש הממשלה לא ידע שיועצו עובד עבור גורמים קטאריים. לפי הדברים שהוצגו בחקירה, נתניהו אף אמר כי "אין סיכוי" שאוריך קיבל כסף מקטאר.

בתגובה לדברי ראש הממשלה השיב אוריך: "זה ביני לבינו".

גם כאשר החוקרים שאלו מדוע לא הפסיק את עבודתו בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, או לכל הפחות עדכן את נתניהו על ההתקשרות, המשיך אוריך לדחות את הטענה שפעל שלא כשורה.

בהמשך הוטחה בו הטענה כי מחומרי החקירה עולה שקיבל תשלום עבור קידום האינטרסים של קטאר בעקבות מתקפת 7 באוקטובר. אוריך דחה את הדברים והשיב: "לא נכון".