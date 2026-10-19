פעילות ביטחונית חריגה התרחשה הערב (שני) באזור לטרון בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בידי כוחות הביטחון.

במסגרת הפעילות הוקפץ צוות טקילה, המשלב כוחות מהיחידה המיוחדת ללוחמה בטרור ומשירות הביטחון הכללי, ובסיומה נעצרו שני חשודים בעבירות ביטחוניות בכביש 1, סמוך ללטרון.

הפעילות התנהלה בכמה מוקדים באזור ירושלים, כאשר נוכחותם של כוחות הביטחון עוררה בהלה בקרב מי שנחשפו להתרחשות החריגה.

מפרטים ראשונים עולה כי נבדק חשד שהשניים ביקשו להגיע לאיצטדיון טדי, אליו היה אמור להגיע ראש הממשלה נתניהו למשחק של בית"ר ירושלים. הגעתו של נתניהו בוטלה בשל התרעות ביטחוניות.

האירוע החריג התרחש במקביל להעלאה משמעותית של רמת הכוננות לקראת הבחירות בשבוע הבא. הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה היום על שורת צעדים להגברת הכוננות בצה"ל לקראת הבחירות לכנסת, ובראשם החלת עוצר יציאות ביחידות הצבא כבר מיום חמישי הקרוב ותגבור כוחות ביהודה ושומרון ובגזרות נוספות.

במקביל, הנחה זמיר לעבות את נוכחותם של מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות השונות, במטרה להבטיח את המוכנות והכשירות המבצעית.

צעד משמעותי נוסף נוגע לתגבור פיקוד המרכז. על פי הנחיית הרמטכ"ל, מפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים שיוקצו לה יתגברו את הפריסה במרחב שבין השומרון לבנימין. מפקדת החטיבה תפעל כמפקדת חטיבה משימתית באזור, במטרה לחזק את הנוכחות הצבאית בשטח ואת המענה המבצעי.

במקביל, הורה הרמטכ"ל להקצות כוחות נוספים לשאר הגזרות בהתאם לצרכים המבצעיים, בזרועות האוויר, הים והיבשה.

הבוקר ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר תקיף לאויבי ישראל. "אני אומר לאויבינו: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות יותר קשות ממה שספגתם עד היום", הזהיר נתניהו.