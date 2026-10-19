ההר הוליד עכבר. מכבי תל אביב ניצחה רק באחד משמונת המשחקים האחרונים מול בית"ר ירושלים. בעונה שעברה ניצחה בית"ר שלוש פעמים ומשחק נוסף הסתיים בתיקו 0:0 באצטדיון טדי שבבירה.

הערב (שני) נפגשו בית"ר ומכבי שוב, שוב באצטדיון טדי שבבירה ושוב נפרדו באותה התוצאה - תיקו 0:0.

היה זה משחק הבית הראשון של בית"ר לעונת 2026/7 באצטדיון טדי שבבירה בשל שיפוץ נרחב שעבר האצטדיון הירושלמי הוותיק וזו קיוותה כי עשרות אלפי האוהדים הבית"רים שגדשו את היציעים עד אפס מקום יעזרו לה בכדי לנצח ולהידבק לצמרת הטבלה.

מכבי מנגד הגיעה למשחק הערב בטדי אחרי שנעצרה במחזור הקודם עם תיקו 0:0 על ידי בני סכנין וקיוותה לנצח בכדי לחזור למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל.

המשחק הערב בבירה היה קצבי ומעניין, כאשר דווקא האורחת מת"א הייתה קרובה יותר לכבוש. לרוע מזלה מי שעמד מולה ומנע זאת שוב ושוב היה בלמה האדיר של בית"ר, בריאן קראבלי הנהדר שבגופו מנע משחקני מכבי לכבוש.

בית"ר מצידה לא הצליחה לעקוץ למרות מספר מצבי הבקעה.

זה נגמר עם תיקו 0:0 שמשרת בעיקר את מכבי חיפה ומשאיר אותה לבדה במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, דבר שלא עשתה מזה 32 חודשים, 974 ימים, אז בעונת 2023/4 עשתה זאת בזכות ניצחון על בית"ר בתוצאה 0:2 ותיקו של מכבי עם סכנין בתוצאה 1:1.

וכך, למרות שהכל היה מוכן לרגע האמת, דבר לא קרה - ראש הממשלה לא הגיע, מכבי ובית"ר שתיהן לא ניצחו ואף לא כבשו.