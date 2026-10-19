סא"ל דניאל אלה, אחד המפקדים שלחמו ברצועת עזה מתחילת מלחמת חרבות ברזל ונפצע במהלכה באורח בינוני, ימונה למפקד חטיבת המילואים 14 ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

המינוי נכלל בסבב מינויי מפקדי החטיבות שסיכם הערב (שני) הרמטכ"ל, ומגיע לאחר תקופה שבה שב אלה לפקד על גדוד 52 בחטיבה 401 בעקבות פציעותיהם של מפקדים שהחליפו אותו.

אלה עמד בראש גדוד 52 עם פרוץ המלחמה והוביל את לוחמיו בקרבות ברצועת עזה. ביולי 2024, במהלך הלחימה ברפיח, הוא נפצע באורח בינוני ונאלץ להתפנות לקבלת טיפול רפואי. אלא שגם ברגעים שלאחר פציעתו המשיך לעסוק בלוחמיו ובמשימתם.

לפני פינויו לקח אלה את מכשיר הקשר, פנה לחיילי הגדוד והעביר להם מסר שנועד לחזק אותם לקראת המשך הלחימה. "תפרקו אותם", אמר ללוחמיו, והוסיף: "אני הולך לבית החולים וחוזר".

לאחר פציעתו הועבר הפיקוד על הגדוד לסא"ל יהודה שלו. אלא שכעבור שלושה חודשים בלבד נפצע גם שלו באורח קשה במהלך הלחימה, ונדרש לעבור תהליך שיקום ממושך ומורכב.

אלה, שהחלים מפציעתו, שב לפקד על הגדוד. בהמשך המלחמה נדרש לחזור לתפקיד פעם נוספת בעקבות פציעתו של מפקד אחר, סא"ל א', שנפצע באורח קשה בקרבות בדרום לבנון.

לצד מינויו של אלה, סיכם הרמטכ"ל שורה של מינויים נוספים לתפקידי מפקדי חטיבות, ובהם כמה קצינים שפיקדו על גדודים במהלך המלחמה.

סא"ל יאיר אטיאס, שפיקד על גדוד שקד בתחילת המלחמה והיה מהקצינים הראשונים שהגיעו לזירת מסיבת הנובה, ימונה למפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה.

שני מפקדי גדודים מחטיבת הנח"ל יקודמו אף הם לתפקידי פיקוד על חטיבות. סא"ל נאור בובליל, מפקד סיירת נח"ל, ימונה למפקד חטיבת בנימין באוגדת יהודה ושומרון, ואילו סא"ל עוז משולם, מפקד גדוד 931, ימונה למפקד חטיבת המילואים 5.

במקביל סוכם כי אלוף-משנה י' ימונה למפקד החטיבה המרחבית אפרים, סגן-אלוף נ' ימונה למפקד החטיבה המרחבית בנימין ויועלה לדרגת אל"מ, אלוף-משנה ד' ימונה למפקד החטיבה המרחבית מנשה.

אלוף-משנה ת' ימונה למפקד חטיבת הבקעה (417), אלוף-משנה ע' ימונה למפקד חטיבת פארן (512), סגן-אלוף ב' ימונה למפקד חטיבת עודד (9) בפיקוד הצפון ויועלה לדרגת אל"מ.

סגן-אלוף נ' ימונה למפקד עוצבת חוד החנית (55), סגן-אלוף ע' ימונה למפקד עוצבת חיצי האש (551), סגן-אלוף ע' ימונה למפקד עוצבת השרון (5), סגן-אלוף מ' ימונה למפקד חטיבת יפתח (11). הארבעה יועלו לדרגת אל"מ.

עוד ברשימת המינויים: סגן-אלוף אביהוד (אודי) שוורץ ימונה לראש מחלקת הרבנות באגף כוח האדם ויועלה לדרגת אלוף-משנה. סביב המינוי התעוררה סערה לאחר פרסום ב'עולם קטן' נגד שוורץ, שכיהן קודם לכן בתפקיד רב חיל האוויר ובעבר שימש ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית - אך הוא זכה לגיבוי משמעותי מצד בכירים ברבנות.

סגן-אלוף אבירן דמרי ימונה לראש מטה הרבנות באגף כוח האדם ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

בתוך כך אלוף-משנה אלי לברטוב ימונה לסגן הפרקליט הצבאי הראשי, סגן-אלוף ג'ני לובובסקי תמונה לראש מחלקת ייעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

אלוף-משנה משה שוורץ ימונה למפקד הטכנולוגיה והאחזקה הפיקודי בפיקוד הדרום. סגן-אלוף מיכל ליפשיץ תמונה לראש מחלקת בריאות הנפש באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף עזרא נחום ימונה לראש מחלקת תוא"ם במפקדת קצין לוגיסטיקה ראשי באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סוכמו גם מינויים לנספחי צה"ל בחו"ל: אלוף-משנה לירון אפלמן ימונה לנספח צה"ל בפולין. אלוף-משנה תומר מלכימן ימונה לנספח צה"ל בגרמניה. אלוף-משנה עידו בן ענת ימונה לנספח צה"ל בפינלנד. אלוף-משנה לירן לוריא באוור ימונה לנספח צה"ל בצרפת. אלוף-משנה רועי כהן ימונה לנספח צה"ל בבריטניה. אלוף-משנה עדי קמפר תמונה לנספח צה"ל בבלגיה. אלוף-משנה אריאל גונן ימונה לנספח יבשה בוושינגטון.