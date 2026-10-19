לא כך קיוותה הפועל חולון לפתוח את עונת 2026/27 בליגת ווינר סל. אחרי שפתחו את העונה עם הפסד ביתי להפועל ירושלים, קיוו הערב (שני) בחולון לרשום ניצחון ליגה ראשון לעונה כשהתארחו באולם בגין אצל העולה החדשה הפועל אילת.

אחרי שהשיגה ניצחון ראשון העונה במפעל ליגת האלופות של פיב"א בשבוע שעבר, קיוותה הפועל חולון לנצח את מי שכבר ניצחה העונה, את העולה החדשה מאילת אותה פגשה במסגת טורניר קדם העונה, טורניר גביע ווינר סל כשניצחה אותה במשחק הדירוג על מקומות 11-12 בתוצאה 85:87.

אך תקוות לחוד ומציאות לחוד.

העולה החדשה מאילת שפתחה את העונה המחודשת בליגה הבכירה ברגל ימין כשניצחה בחוץ את מכבי ראשון לציון במשחק בו הובילה לכל אורכו ולמרות ששמטה יתרון בן 16 נקודות, עשתה זאת בדיוק גם הערב.

הדרומיים שוב עלו ליתרון גדול כבר מהרגע הראשון, שוב שמטו יתרון דו-ספרתי, אך ידעו לצאת ממנו לקראת הרבע הרביעי והמכריע ושם כבר לאורחים מחולון לא היה כל סיכוי.

אילת שומרת על מאזן עם ניצחון בתוצאה 69:78 ובכך פותחת לראשונה מזה 13 שנים עונה במאזן של שני ניצחונות. חולון? היא עדיין ללא אף אחד כזה.

מי שכן הצליחה לנצח לראשונה הערב במסגרת המחזור השני של ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, היא הפועל העמק שרק שלשום נפרדה ממאמנה שרון אברהמי אחרי מחזור אחד בלבד. העמק הנחילה לראשל"צ הפסד שני העונה כשהביסה אותה בחוץ בתוצאה 80:60.

גם הקבוצה הצפונית השניה של ליגת העל - הפועל גליל עליון השיגה הערב ניצחון ליגה ראשון העונה, כשזו עשתה על הדרך היסטוריה כשלראשונה מזה 19 שנים ניצחה את הפועל רמת גן באולמה הביתי, בזכות 104 נקודות שקלעה ב-40 דקות, 61 מתוכן במחצית השניה במה שהיה כמות הנקודות הגבוהה ביותר של גליל עליון במשחק ליגה שהסתיים ב-40 דקות מאז מחזור הנעילה של עונת 2023/24, אז קלעה 116 נקודות בניצחון על הפועל חיפה. ניצחון היסטורי של ממש.