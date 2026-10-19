נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למהומות הקשות בצרפת ומתח ביקורת על מדיניותו של נשיא המדינה עמנואל מקרון.

בשיחה עם כתבים טען טראמפ כי הזהיר את ההנהגה הצרפתית כבר לפני זמן רב מפני התחזקות האסלאם הקיצוני, וכי מקרון היה צריך לנקוט צעדים להגבלת הכניסה למדינה.

טראמפ הציג את סגירת הגבולות כצעד שהיה על מקרון לבצע בעבר, וטען כי אף המליץ לו על כך באופן אישי.

"אני הזהרתי את צרפת מזמן. עמנואל מקרון היה צריך לסגור את גבולות המדינה שלו לפני הרבה מאוד זמן ואמרתי לו לעשות זאת", אמר הנשיא האמריקני.

בהמשך דבריו התייחס טראמפ גם לעתידה של בירת צרפת, והציג תחזית חריפה בנוגע לשינויים שהוא צופה בהרכב אוכלוסיית העיר. "פריז עומדת להפוך לעיר מוסלמית ממש בקרוב", טען טראמפ.