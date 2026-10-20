היחידה לחקירת פשעי שנאה במשטרת ניו יורק פתחה בחקירת השחתת סניף של בנק קפיטל וואן באפר איסט סייד במנהטן, לאחר שהארגון האנטי-ישראלי Palestine Action קיבל אחריות למעשה שהתרחש אתמול (שני) בבוקר. כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים.

לפי המשטרה המקומית, האירוע התרחש בסביבות השעה 7:50 בבוקר בסניף הבנק הממוקם ברחוב 86 מזרח, סמוך לשדרה השנייה. במהלך האירוע הושלכה לבנה לעבר חלון הבנק וניפצה את הזכוכית. בנוסף, רוססו בצבע אדום על קירות המבנה ועל דלת הכניסה הכתובות "Pal Action" ו-"Drop Elbit" (הפסיקו את הקשרים עם אלביט).

ארגון Palestine Action, הפועל נגד חברות ביטחוניות המקיימות קשרים עם ישראל, פעל בעבר נגד בנק קפיטל וואן בשל קשריו הפיננסיים עם חברת אלביט מערכות הישראלית.

הארגון, שהוכרז בבריטניה כארגון טרור, קיבל אחריות להשחתת הסניף במנהטן וטען כי קפיטל וואן העניק לאלביט הלוואות בהיקף של יותר מחצי מיליארד דולר, שנועדו לתמוך בייצור אמצעי לחימה.

"לא נאפשר עוד למדינה הזאת ולחברות הפועלות בה להיות מעורבות ברצח העם הפלסטיני מבלי לתת את הדין על פשעיהן", מסר הארגון בהצהרה.

חברת מועצת העיר ניו יורק, ג'ולי מנין, שהיא יהודייה ומייצגת את המחוז שבו אירע המקרה, קראה לפתוח בחקירה מיידית כדי לקבוע אם מדובר בפשע שנאה אנטישמי.

"ההשחתה וההרס בסניף קפיטל וואן ברחוב 86 מטרידים מאוד ובלתי מתקבלים על הדעת. הייתי בקשר עם משטרת ניו יורק בנוגע לאירוע ודרשתי לפתוח בחקירה מיידית, לרבות בדיקה אם מדובר בפשע שנאה אנטישמי. אין מקום לשנאה, להפחדה או לאלימות בעיר ניו יורק", כתבה מנין ברשת החברתית X, לצד תמונה שבה נראה הנזק שנגרם לסניף.