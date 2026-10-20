ארגון חוננו יוצא במתקפה חריפה נגד מעצרם של עשרה צעירים במסגרת חקירת האירועים שבהם דווח על תקיפת דיפלומט צרפתי וכתבת אמריקאית באזור בנימין. עורכי הדין המייצגים את החשודים טוענים כי לאחר שנחשפו לחומרי החקירה שהוצגו בבית המשפט, לא מצאו ראיות הקושרות את מרשיהם לתקיפות המיוחסות להם.

בתום הדיונים בנוגע לעצורים אמש (שני) הוחלט להותיר שבעה מהם במעצר למשך יומיים נוספים בלבד, בעוד שלושה חשודים שוחררו למעצר בית.

עורכי הדין דניאל שמשווילי ואסף גונן, המייצגים את העצורים, צפויים להגיש הבוקר ערר על ההחלטה להאריך את מעצרם של השבעה.

לטענתם, המעצר בוצע באופן גורף כלפי צעירים ששהו באזור בעת האירועים, מבלי שהוצגו ראיות פרטניות המצביעות על מעורבותם בתקיפות.

"לאחר שנחשפנו בבית המשפט לטענות המשטרה אנחנו אומרים בבירור: מדובר במעצרי סרק", מסרו השניים. "לגבי האירוע של הדיפלומט הצרפתי ביום שבת - מחומר החקירה שהוצג לנו, התברר שהוא כלל לא נפצע באירוע. מעבר לכך, הוא אפילו לא הגיש תלונה בעניין האירוע וכנראה יש סיבה טובה לכך".

לדבריהם, "בעניין הכתבת האמריקאית מיום שישי - לגבי אף אחד מהעצורים אין כל ראיה שהיה חלק מתקיפה. לצד האשמות קשות - יש צורך בראיות והוכחות, שלא קיימות בתיק".

בהמשך דבריהם הפנו עורכי הדין טענות גם כלפי התנהלותה של הכתבת האמריקאית בזירה. לדבריהם, בחומרי החקירה קיים תיעוד שבו היא נראית במשך דקות ארוכות לצד רעולי פנים ערבים, שלטענתם היו חמושים בקלע דוד ובאבנים. עורכי הדין תהו מדוע שהתה הכתבת לצד אותם אנשים, ואף כינו אותם בהודעתם "מחבלים". מדובר בטענות שהעלו נציגי חוננו, ולא בממצאים שנקבעו בהליך המשפטי.

הסנגורים טענו עוד כי המעצרים נועדו לתת מענה ללחצים חיצוניים, ולא נבעו מראיות המצדיקות את המשך החזקתם של החשודים במעצר.

"בשורה התחתונה כך נראה, מדובר בעוד חלק ממסע הכפשה ורדיפה, ובמעצר סיטונאי שאין לו דבר וחצי דבר עם הליכים משפטיים צודקים", מסרו.

בחוננו הצביעו על מקרה של אחד העצורים, המשמש לדבריהם כחובש והגיע לזירה במסגרת תפקידו כדי לסייע לפצועים. לטענת הארגון, החובש הציג אליבי הנתמך בהודעות ובעדכונים ששלח בזמן אמת על פעילותו במקום, אולם למרות זאת נעצר ומעצרו הוארך.