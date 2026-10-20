צחי הנגבי, מבכירי הליכוד בעבר ומי שכיהן כראש המטה לביטחון לאומי תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך מתקפת 7 באוקטובר, הודיע כי בבחירות הקרובות לא יצביע לליכוד, אלא למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן.

במאמר שפרסם ב"ידיעות אחרונות" הסביר הנגבי את החלטתו, מתח ביקורת על הכיוון שאליו פונה הימין הישראלי והבהיר כי אינו יכול עוד להזדהות עם חלק מהעמדות שמייצגות מפלגות הימין.

"בבחירות הקרובות אצביע לאביגדור ליברמן", פתח הנגבי את מאמרו. לדבריו, זו תהיה הפעם ה-18 שבה ישתתף בבחירות לכנסת, אך לראשונה מאז שהצביע בבחירות 1977, לא יבחר ברשימה שבה מופיע שמו או שמה של אימו, גאולה כהן ז"ל.

"הפעם אני באמת חייב לבחור, ולא רק להצביע", כתב הנגבי. הוא הדגיש כי השקפת עולמו נותרה ימנית, אך הבהיר כי אינו מזדהה עם חלק מהתופעות שהתפתחו במחנה הפוליטי שאליו השתייך במשך עשרות שנים.

"אינני ימין משיחי. ואינני ימין גזעני. ואינני ימין שבז ליריביו האידיאולוגיים. ואינני ימין שנאלם דום לנוכח גלי הפשיעה הלאומנית", כתב. הנגבי הוסיף כי הוא מתנגד גם למה שהגדיר כתאווה לנתץ את מערכות אכיפת החוק בשם חיזוק המשילות.

את הביקורת החריפה ביותר הפנה לסוגיית גיוס החרדים. "אני מתקשה להבין כיצד מצדיקים אנשי ימין את תמיכתם במתן פטור המוני למגזר גדול משירות צבאי ואזרחי. כל עוד מפלגות ימניות מבליגות על כך שהשותפים הפוליטיים שלהן קוראים להשליך לאסלה צווי התייצבות לשירות בצה"ל, ונשבעים בגרון ניחר 'נמות ולא נתגייס!', אין חלקי עימן".

הנגבי הודה כי גם ממשלות שבהן כיהן נכשלו בטיפול בסוגיה, אך טען כי לאחר מתקפת 7 באוקטובר ושלוש שנות לחימה, לא ניתן עוד להשלים עם המצב. לדבריו, תופעת ההשתמטות מסכנת את עצם קיומה של המדינה.

בהמשך הסביר מדוע החליט לתמוך דווקא בליברמן, שאותו הוא מכיר כמעט חמישה עשורים. ה"קולו היה בודד בדיונים שהתקיימו סביב השאלה איזו עדיפות מן הראוי לתת לסיכול האיום שנשקף מן החמאס בעזה", כתב הנגבי. "לצערי כולנו, כל חברי הקבינט וכל ראשי זרועות הביטחון, לא ייחסנו לאזהרותיו את המשקל הראוי".

הנגבי הזכיר כי ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון במחאה על המדיניות כלפי חמאס, והוסיף: "רק טבח 7 באוקטובר, פחות מחמש שנים לאחר דברים נוקבים אלה, הבהיר לדאבון הלב עד כמה ליברמן היטיב לחזות את היקף הסכנה".

בסיום מאמרו הסביר הנגבי כי הוא רואה בליברמן מנהיג המחויב לעקרונות הלאומיים, אך גם מתנגד לכפייה דתית ולפגיעה בעצמאות מערכת המשפט.

"על רקע כל אלה, אביגדור ליברמן מצטייר בעיני כמנהיג ששומר מכל משמר על העקרונות הלאומיים, תוך שהוא נותר ימין מכבד וימין מאחד", סיכם הנגבי.