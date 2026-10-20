מצבור גדול של אמצעי לחימה, חומרי נפץ וסמים נחשף בשטח פתוח מעל הכפר ראמה שבגליל, במסגרת פעילות משטרתית נגד ארגון הפשע אבו לטיף.

בפשיטה שביצעו אתמול (שני) שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי משמר הגבול ואנשי המשמר הלאומי של מג"ב, נתפסו 12 כלי נשק, מטענים, לבני חבלה, תחמושת וציוד נוסף. במשטרה מעריכים כי שווי הפריטים שנתפסו בשוק העברייני מגיע למיליוני שקלים.

המבצע נערך בהשתתפות עשרות שוטרים מהיחידה המרכזית של המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב, כחלק מפעילות מתמשכת נגד יעדים המזוהים עם ארגון אבו לטיף. הכוחות פעלו באזור ראמה בעקבות מידע שהצביע על שטח פתוח סמוך לכפר כמקום מסתור אפשרי לאמצעי לחימה ולציוד המשמש, לפי החשד, את אנשי הארגון בפעילותם העבריינית.

במהלך הסריקות במקום איתרו השוטרים ארבעה אקדחים מסוגים שונים ושמונה רובים, ובהם כלי נשק מסוג M16, קלצ'ניקוב ושוטגאן. לצד כלי הירייה התגלתה כמות גדולה של אמצעים נוספים, שכללה לבני חבלה, מטען צה"לי תקני ועשרות מערכות הפעלה למטענים.

השוטרים מצאו גם עשרות מחסניות, מאות כדורי תחמושת מסוגים שונים וחלקי חילוף למגוון אמצעי לחימה. נוסף על כך נתפסו אפודים קרמיים תקניים, המיועדים להגנה מפני ירי.

בין הממצאים היה גם רכב מבצעי שעליו הותקנו לוחיות רישוי מזויפות. בתוך המצבור אותרה כמות של יותר משלושה קילוגרמים של חומר החשוד כסם מסוג קוקאין.

על פי המשטרה, שוויו הכולל של המצבור בשוק העברייני מוערך במיליוני שקלים.