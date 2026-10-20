פרשת שחיתות רחבת היקף נחשפה הבוקר (שלישי) בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים סביב עבודות שביצעו חברות אזרחיות עבור צה"ל במהלך המלחמה ברצועת עזה.

במסגרת מבצע מעצרים מתואם ברחבי הארץ נעצרו 21 חשודים, בהם משרתי קבע ואזרחים הקשורים לחברות קבלניות, בחשד שהיו מעורבים בהוצאת מיליוני שקלים במרמה מהצבא.

על פי החשד, במסגרת הפעילות הכלכלית שהתנהלה סביב העבודות הצבאיות ברצועה בוצעו עבירות מרמה בהיקף של מיליוני שקלים. בין היתר נבדק חשד למעשים הקשורים לדלקים שהיו מיועדים לשימוש בכלים צבאיים. החקירה עוסקת גם בחשדות לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ושוחד.

החקירה מתנהלת בשיתוף של כמה גופי אכיפה: היחידה לאכיפה כלכלית בדרום בלהב 433, היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת וחוקרי מע"מ בבאר שבע מטעם רשות המסים.

הרקע לפרשה הוא הצורך שנוצר בצה"ל עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023. בעקבות הלחימה העצימה ברצועת עזה נדרש הצבא להסתייע בכלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) שהועמדו לרשותו באמצעות חברות אזרחיות, כדי לתמוך בפעילות השוטפת של הכוחות.

במסגרת ההתקשרויות עם החברות הקבלניות התעורר, על פי המשטרה, חשד להתנהלות כלכלית פלילית שבאמצעותה הוצאו מהצבא סכומי כסף גדולים שלא כדין.

במשך החודשים האחרונים פעלו חוקרי היחידה לאכיפה כלכלית, מצ"ח ורשות המסים במסגרת חקירה סמויה, שבמהלכה נבדקו החשדות למעורבותם של גורמים אזרחיים ומשרתי קבע בפרשה.

הבוקר הוחלט להעביר את החקירה לשלב הגלוי. כוחות להב 433 והמשטרה הצבאית החוקרת פשטו במבצע מתוזמן על מוקדים ברחבי הארץ ועצרו 21 חשודים הקשורים לפרשה.

החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433, שם נבדקת מעורבותם בעבירות המיוחסות להם. במסגרת ההליך צפויים החוקרים לבחון את ההתנהלות הכספית סביב העבודות שבוצעו עבור צה"ל ואת חלקם של המעורבים בהתקשרויות שנמצאות במוקד החשדות.

בהמשך היום צפויים החשודים להיות מובאים לדיונים בהארכת מעצרם. העצורים האזרחיים יובאו לבית משפט השלום בבאר שבע, ואילו הדיונים בעניינם של משרתי הקבע יתקיימו בבית הדין הצבאי בבית ליד.