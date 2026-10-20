תיעוד ממסוק המשטרה | נהג התפרע בכביש בצפון - ונעצר צילום: דוברות המשטרה

מרדף משטרתי אחר רכב שטח שנסע בצורה מסוכנת בכבישי הצפון הסתיים במעצרו של תושב ראמה בן 38, לאחר שמסוק של המערך האווירי במשטרת ישראל זיהה את העבירות וסייע לכוחות הקרקע לאתר את הנהג ולעצור אותו.

האירוע התרחש בכביש 864, באזור ראמה, במהלך פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה חמורות.

התקרית אירעה ב-14 באוקטובר, במסגרת מבצע אכיפה שקיימו שוטרי המחוז הצפוני באזור כרמיאל והיישובים הסמוכים.

במהלך הסריקות זיהו אנשי המערך האווירי רכב שטח מסוג מאבריק שנסע בכביש 864 מכיוון היישוב ראמה צפונה. על פי הודעת המשטרה, הנהג חצה קו הפרדה לבן רצוף ועבר לנתיב הנסיעה הנגדי, בקטע כביש צר המתפתל לאורך צלע הר.

במשטרה ציינו כי אופן הנהיגה יצר סכנה ממשית למשתמשי הדרך, לנוכח תנאי הכביש והמעבר לנתיב הנגדי.

לאחר זיהוי העבירות העביר צוות המסוק דיווח לשוטרים שפעלו בניידת באזור. כאשר רכב השטח חלף על פניהם, החלו השוטרים לנסוע בעקבותיו וקראו לנהג לעצור אך הוא התעלם והמשיך בנסיעה מסוכנת.

במהלך המרדף המשיך המסוק לעקוב אחר רכב השטח מהאוויר ולסייע לכוחות הקרקע. שיתוף הפעולה בין צוות המסוק לשוטרים בניידת אפשר לכוחות לעצור לבסוף את הנהג. החשוד הועבר לחקירה ויועמד לדין בקרוב.