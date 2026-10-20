תיעוד: צה"ל השמיד מחסני נשק של חמאס דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ הביטחון הכללי השמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של הזרוע הצבאית של חמאס, במסגרת תקיפות שבוצעו ביום חמישי שעבר במספר מוקדים ברחבי רצועת עזה.

על פי הודעת צה"ל, במחסנים הוחזקו עשרות כלי נשק ואמצעי לחימה מסוגים שונים, ששימשו את ארגון הטרור.

בין אמצעי הלחימה שאוחסנו במתחמים שהותקפו היו משגרי RPG, רקטות, כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. שלושת המחסנים שימשו, לפי צה"ל, את הזרוע הצבאית של חמאס לאחסון אמצעי הלחימה שברשותה.

בתוך כך, אתמול נחשף מסמך פנימי של חמאס, שנכתב באפריל 2024, והעלה כי מחלקת ההנדסה של חמאס הציעה להטמין מטעני חבלה סביב מחנות העקורים ולפוצץ אותם כאשר כוחות צה"ל יתקרבו, תוך סיכון האוכלוסייה האזרחית במחנות, על מנת לייצר פאניקה כמסך עשן לבריחת מחבליו.

חמאס הציע במסמך שיטה נוספת להטמנת מטענים בנתיבים וצירים שמשמשים שעשויים לשמש את תושבי רצועת עזה, כחלק מניסיון לעכב את התקדמות כוחות צה"ל במרחב, ואף הוצע לירות פצצות קול במחנות בכדי ליצור כאוס ובהלה, על מנת לאפשר למחבלי חמאס המסתתרים במרחב לברוח.

"זוהי עדות נוספת לכך שחמאס מוכן לסכן את חייהם של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה על מנת לקדם את פעילות הטרור שלו", אמרו במערכת הביטחון.