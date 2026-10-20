עובדת בפעוטון פרטי בעיר אריאל, בת 40 ותושבת השומרון, נעצרה במהלך הלילה (שלישי) בחשד להתעללות בחסר ישע, לאחר שחוקרי המשטרה בחנו את צילומי מצלמות האבטחה במוסד ואיתרו בהם ראיות ראשוניות ממשיות התומכות בחשדות נגדה.

הפרשה החלה בעקבות דיווח שהתקבל בתקופה האחרונה בתחנת המשטרה באריאל, ובו הועלה חשד להתנהלותה של אחת העובדות בפעוטון.

במסגרת פעולות החקירה פנו השוטרים לבית המשפט וקיבלו צו שאפשר להם לאסוף את החומרים שתועדו במצלמות האבטחה המותקנות בפעוטון. החוקרים בחנו את התיעוד בניסיון לברר את החשדות שעלו בדיווח הראשוני.

על פי המשטרה, בדיקת הצילומים העלתה ממצאים ראשוניים ממשיים שחיזקו את החשד להתעללות בחסר ישע. בעקבות הממצאים הוחלט לעצור את העובדת החשודה ולהעבירה לחקירה.

המעצר בוצע במהלך הלילה, ולאחריו הובאה החשודה לתחנת המשטרה, שם נחקרה בנוגע לחשדות המיוחסים לה. עם סיום החקירה נכלאה העובדת.