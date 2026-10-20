ד"ר ג'רמי ריס, נוירולוג בכיר ומומחה לנוירו-אונקולוגיה, החליט לאחרונה עלות לישראל ולהמשיך את הקריירה המקצועית שלו בירושלים.

ריס, שמילא שורה של תפקידים בכירים במוסדות רפואיים מובילים בלונדון, מונה למנהל היחידה לנוירו-אונקולוגיה במחלקה הנוירולוגית של המרכז הרפואי שערי צדק.

המינוי מגיע לאחר 26 שנות עבודה בבריטניה, שבמהלכן צבר ריס ניסיון רב בטיפול בחולים המתמודדים עם גידולים במערכת העצבים ועם סיבוכים נוירולוגיים של מחלת הסרטן.

לדבריו, ההחלטה לעזוב את בריטניה ולעלות ארצה התקבלה מטעמים ציוניים, לאחר שהוא ובני משפחתו בחרו את המועד המתאים למעבר.

בתפקידו החדש יהיה ריס אחראי לריכוז ולליווי הטיפול בחולים עם גידולים במוח ובעמוד השדרה. פעילות היחידה תתבצע בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים בבית החולים, במטרה לתאם בין תחומי הטיפול השונים הנדרשים למטופלים אלה.

תחומי מומחיותו של ריס כוללים טיפול בגידולים ראשוניים של המוח, באפילפסיה הקשורה לגידולים מוחיים ובסיבוכים נוירולוגיים הנגרמים בעקבות טיפולים נגד סרטן. לצד עבודתו הקלינית הוא עוסק גם במחקר אקדמי בתחומים אלה, ומחקריו פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים.

מנכ"ל שערי צדק, פרופ' עופר מרין, אמר: "ד"ר ריס עשה מעשה ציוני מרגש ובחר לעלות לארץ אחרי שלושה עשורים של קריירה מפוארת בבריטניה - מעשה שראוי להערכה גדולה. הצטרפותו תרחיב עוד יותר את השירותים שאנחנו מספקים למטופלים בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר".

ריס עצמו התייחס להחלטה המשפחתית לעלות לישראל ולבחירתו במרכז הרפואי. "למרות האתגרים, ההחלטה לעלות ארצה הייתה לי ברורה. משפחתי ואני בחרנו את העיתוי המתאים ועשינו את זה בגאווה ובהתרגשות. הבחירה בשערי צדק הייתה לי טבעית ושילבה בין הצורך הרפואי בשירותים נוירו-אונקולוגיים בירושלים לבין תחושת המקצועיות, השייכות והחמימות שחשתי מיד. אני בטוח שבאמצעות שיתוף פעולה עם צוותי הנוירוכירורגיה והרדיותרפיה, נעניק טיפול מקצועי, מסור ואנושי למטופלים".