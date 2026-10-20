לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות, התייחס הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו למתקפות החריפות של הרבנים נגדו ואמר כי הוא ער לתסכול הקיים ברחוב החרדי.

"אני מבין שהיה הרבה תסכול וכאב", אמר בראיון לרדיו 'קול ברמה'. "עמדנו על סף העברת חוק גיוס אמיתי והיה חסר לנו רק קול אחד.

"אפשר להעביר את זה בקדנציה הבאה וזה יסדיר את היחס בין החרדים לחילונים לדורות. זה חוק שנותן לנו גם את עולם התורה שאני מכבד אותו מאוד וגם מבטיח לנו את חלוקת הנטל מחדש".

במענה לשאלה נוקבת מצד המראיינים באשר לחשיבותו של עולם התורה - "האם אתה מאמין שלימוד תורה מגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל?" - השיב נתניהו: "מה זאת אומרת? זה שימר את עם ישראל. מה שימר אותנו בגלות ובכל הדורות האלה? זה לימוד תורה. אי אפשר לזרוק את המורשת שלנו".

בהמשך לכך, התייחס ראש הממשלה בחריפות לגל המעצרים הפוקד לאחרונה את תלמידי הישיבות, והצהיר בקול ברור: "זה לא מקובל. צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו. המעצרים האלה זה ניסיון מכוון לפגוע בתהליך של גיוס חרדים ללא כפיה. אני מכבד מאוד את עולם התורה אבל מי שלא לומד שיילך להתגייס".

סוגיה מרכזית נוספת שעלתה בראיון נוגעת להתרחשויות הפוליטיות ולחשש מפני זליגת קולות או שיתוף פעולה עתידי של גורמים חרדיים עם בני גנץ ויאיר לפיד או גורמים במרכז-שמאל. על כך השיב נתניהו: "קשה לי להאמין שיתנו לזה יד. אני מקווה שלא תהיה תופעה כזאת, ואם תהיה אני בטוח שהיא תהיה שולית. אנשים בסוף יתעשתו כי בין הציבור החרדי והאמוני יש קרבה גדולה, כולנו מחוברים למורשת ישראל ויש לנו גורל משותף. מעבר לכך, האלטרנטיבה היא איומה".

בהתייחסו לשאלת עתידו הפוליטי והאם זוהי מערכת הבחירות האחרונה שבה יעמוד בראשות המחנה הלאומי, דחה נתניהו את ההערכות והבהיר כי אינו קובע מראש את סיום דרכו.

"מה זאת אומרת? אני מתכוון להתמודד. זה לא תלוי בי, אלא בציבור שיחליט אם הוא רוצה אותי, אבל יש לנו דברים גדולים מאוד להשלים". כמו כן, כאשר נשאל על האפשרות המושמעת מדי פעם בדבר עסקת טיעון בתיקים המתנהלים נגדו, קבע ראש הממשלה חד-משמעית: "זאת לא אפשרות ואף פעם לא הייתה אפשרות".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב כי "שבוע לפני הבחירות הוא מבטיח למפלגות החרדיות לקדם חוק השתמטות כתנאי להקמת ממשלה. איזנקוט הבהיר כי יתנגד למהלך והצהיר: "לא אתן לזה לקרות".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף "ביבי יוצא בקריאה נרגשת נגד מעצר עריקים, הוא שוב מוכיח שהוא בן ערובה של המשתמטים - בלעדיהם אין לו ממשלה", אמר. ליברמן הדגיש כי החוק צריך לחול באופן שווה על כולם והצהיר: "במדינת ישראל כולם שווים בפני החוק. לא ניתן לו להפריד בין דם לדם".