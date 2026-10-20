חברת אלביט מערכות הודיעה היום (שלישי) על השלמת רכישתה של חברת ISE הקנדית, המתמחה בפיתוח מערכות רובוטיות מתקדמות לפעילות מתחת לפני הים.

המהלך נועד להרחיב את פעילותה של החברה הישראלית בתחום הכלים הימיים האוטונומיים ולחזק את יכולותיה במשימות מודיעין, סיור ולוחמה תת-ימית.

העסקה הושלמה בסכום שאלביט הגדירה כלא מהותי עבורה, מבלי לפרסם את מחיר הרכישה המדויק.

ISE, שמשרדיה הראשיים ממוקמים באזור ונקובר שבקנדה, פועלת זה יותר מחמישה עשורים בתחום הרובוטיקה התת-ימית. החברה עוסקת בפיתוח ובייצור כלי רכב תת-ימיים אוטונומיים, המסוגלים לבצע משימות ללא הפעלה ישירה ומתמשכת של מפעיל אנושי, לצד כלים המופעלים מרחוק, מערכות בקרה ממוחשבות ופתרונות רובוטיים נוספים.

לאורך שנות פעילותה סיפקה החברה הקנדית יותר מ-250 כלי רכב תת-ימיים ללקוחות ביותר מ-20 מדינות ברחבי העולם. הניסיון שצברה בתחום זה הוא אחד המרכיבים המרכזיים ברכישה שעליה הודיעה אלביט.

על פי הודעת אלביט, שילוב המערכות של החברה הקנדית נועד להרחיב את המענה שהיא מציעה בשלושה תחומים מרכזיים: משימות מודיעין, מעקב וסיור תת-ימיים, לוחמה נגד מוקשים ימיים ולוחמה נגד צוללות.

בתחום המודיעין והסיור, הכלים התת-ימיים מיועדים להשתלב במשימות איסוף מידע וניטור בסביבה הימית. בתחומי הלוחמה נגד מוקשים וצוללות, מבקשת אלביט לחזק את היצע הפתרונות שלה באמצעות שילוב הטכנולוגיות החדשות במערכותיה הקיימות.

החברה מדגישה כי הרכישה משתלבת באסטרטגיה להרחבת פעילותה בתחום הימי, תוך חיבור בין מערכות אוטונומיות לבין יכולות שליטה ובקרה, חיישנים, מערכות משימה וטכנולוגיות לוחמה אלקטרונית.

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל (בוצי) מכליס, ציין כי "רכישה זו מהווה אבן דרך נוספת באסטרטגיה של אלביט מערכות להרחבת היצע הפתרונות שלה בתחום הימי. שילוב עם היכולות הקיימות שלנו בלוחמה אלקטרונית ימית, מערכות אוטונומיות, חימושים ימיים מדויקים ומערכות משימה ימיות, הטכנולוגיות התת-ימיות של ISE יחזקו עוד יותר את מעמדנו כספקית גלובלית של פתרונות ימיים מקיפים ומשולבים".