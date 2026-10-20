התובעת המחוזית של קווינס בניו יורק, מלינדה כץ, הודיעה על הגשת כתב אישום נגד צעיר בן 22 בגין פשע שנאה והשחתת רכוש מחוץ לעסק בבעלות יהודית.

על פי הודעת משרד התובע המחוזי וחקירת צוות משימת פשעי השנאה של משטרת ניו יורק, הנאשם הועמד לדין בשני סעיפים של חבלה במזיד בדרגה שלישית כפשע שנאה, עבירות הנושאות עונש של עד שבע שנות מאסר בפועל במידה ויורשע.

מן החקירה עולה כי האירועים התרחשו מחוץ לחנות הבייגל "Bagels & Co" ברחוב יוניון טורנפייק, אשר בחזיתה הוצגו שלטים ודגלים של מדינת ישראל.

האירוע הראשון התקיים ב-15 במאי בשעות הערב, אז הגיע הצעד למקום, הפיל תשעה מעמדי עציצים עשויים מתכת, ולאחר פיזור האדמה והצמחים על המדרכה, הטיח עפר לעבר חזית העסק והדגלים שהוצגו בו.

אירוע שני באותו דפוס התרחש ב-23 במאי לפנות בוקר, שבו חזר החשוד אל המקום, בעט ודחף 11 מעמדי עציצים נוספים, פיזר את תכולתם, ולאחר שכשל בניסיון לבעוט בעציץ חרס גדול, עקר את הצמחים מתוכו בידיו. השופט מייקל הרטופילוס הורה על התייצבותו של הנאשם לדיון המשפטי הבא שנקבע לתאריך 12 בנובמבר.

התובעת המחוזית מלינדה כץ התייחסה לאירועים ומסרה כי הפעולות בוצעו תוך התמקדות בעסק אך ורק בשל היותו בבעלות יהודית ובעקבות הצגת דגלי ישראל, כביטוי מובהק לאנטישמיות. לדבריה, פשעי שנאה מהווים פגיעה קשה בקהילה כולה ורשויות האכיפה לא יגלו כל סובלנות כלפיהם.

במקביל לתיק פשעי השנאה, אותו צעיר עומד לדין במסגרת כתב אישום נפרד שהוגש נגדו בחודש יוני, ובו הוא מואשם בהריגה ובתקיפה.

לפי כתב אישום זה, הנהג חצה צמתים באור אדום בשדרות פרנסיס לואיס, התנגש בשני כלי רכב והדף אחד מהם לעבר מעבר חצייה - כתוצאה מכך נדרסה למוות הולכת הרגל קארה טרייגר, בת 71, שעברה במקום יחד עם בעלה.