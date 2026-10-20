המתיחות מול המגזר החרדי עולה מדרגה: מסתמנת החמרה משמעותית במדיניות האכיפה נגד מיועדים לשירות ביטחון מהמגזר החרדי שלא התייצבו ללשכות הגיוס.

מנתונים חדשים שפורסמו עולה כי מאז החל יישום צווי הגיוס בעקבות פסיקת בג"ץ מלפני כשנתיים נשלחו צווים לכ-80 עד 90 אלף צעירים שהיו כלולים קודם לכן במסגרת מעמד "תורתו אומנותו".

מתוכם, כ-64 אלף צעירים שלא נענו לשורת הצווים הראשונים, השניים והשלישיים מוגדרים כיום כעריקים בידי רשויות הצבא.

עד כה, המדיניות הנהוגה כלפי עריקים שנעצרו כללה בדרך כלל תקופות מחבוש קצרות יחסית של כשבועיים עד עשרים יום בבתי כלא צבאיים.

אולם כעת, גורמים משפטיים בצבא מעידים על כוונה להרחיב את השימוש במסלול פלילי מחמיר.

על פי הקריטריונים הנוכחיים, כאשר חולפים 540 ימים ממועד צו ההתייצבות הראשון מבלי שהצעיר התייצב, מועבר עניינו לטיפול הפרקליטות הצבאית לצורך הגשת כתב אישום פלילי, מעמד המגדיר את הפרט כ"משתמט פרקליטותי" וחושף אותו לעונשי מאסר בפועל הנמשכים בין שלושה לשישה חודשים.

נוכח העובדה שחלפו כבר למעלה שנתיים מאז תחילת שליחת הצווים ההמוניים, גדל בהתמדה מספרם של הפרטים המגיעים לרף הזמן המזכה בהעמדה לדין פלילי.

במקביל, במערכת הצבאית בוחנים בימים אלו יוזמה לקיצור משמעותי של פרק הזמן הנדרש להעברת תיק לפרקליטות הפלילית - מ-540 ימים ל-365 ימים בלבד.

במידה ותאושר יוזמה זו, מעגל הצעירים החשופים להליכים פליליים צפוי להתרחב במידה ניכרת ויכלול גם כאלו שחלפה שנה ממועד התייצבותם הראשון.

הנתונים המעודכנים מצביעים על כך שבסך הכל עומד מספר העריקים הכללי בכלל אוכלוסיית המשתמטים על למעלה מ-76 אלף איש. צעדים אלו מצטרפים לשורת סנקציות מנהליות וכלכליות שננקטו לאחרונה, ובהן הגבלות על תקציבי מוסדות לימוד ושלילת הטבות שונות, במטרה לאכוף את חוק שירות ביטחון על כלל האוכלוסייה.