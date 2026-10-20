שר החינוך יואב קיש הודיע הבוקר (שלישי) בישיבה שנערכה במשרד החינוך כי החליט לבטל את מבחני המיצ"ב.

במהלך הדיון סקר קיש את דו"ח המומחה שבדק את טענותיו נגד אמינות מבחני המיצ"ב וקבע בניגוד לדעתו שהמבחנים היו "אמינים ומהימנים".

במקביל הורה השר לאנשי משרדו להפסיק את שיתוף הפעולה עם הרשות למדידה והערכה (ראמ"ה) ולבטל את המבחנים שתוכננו לשנת הלימודים הנוכחית במתמטיקה, שפה, מדעים ואנגלית.

אתמול פרסמה ועדת הבדיקה המיוחדת שמינה קיש את מסקנותיה באשר לסכסוך בין שר החינוך לראמ"ה. בוועדת הבדיקה קבעו כי למרות שהמבחן היה אמין, אופן הצגת הציונים בדוח יצר מצג מטעה של הישגי התלמידים.

יו"ר הוועדה, פרופסור עמי מויאל, קבע כי "לא נמצאה תשתית עובדתית המטילה ספק במהימנות תוצאות הבחינות שהתקיימו. ראמ"ה היא גוף מקצועי בעל מומחיות ייחודית הפועל תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים".

על הטענות כי לשכת שר החינוך התערבה בפרסומים כדי להצניע את הציונים הנמוכים, קבע מויאל כי מעתה, פרסום הדוח המקצועי של ראמ"ה לא יותנה עוד בהסכמת משרד החינוך.