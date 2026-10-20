שבוע לפני פתיחת הקלפיות, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מותח ביקורת חריפה על האסטרטגיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו כלפי עופר וינטר.

בריאיון ל-103fm טען סגל כי המאבק הפוליטי שמנהל נתניהו נגד וינטר עלול להתברר כמהלך שפגע דווקא בסיכוייו של מחנה הימין, והצביע על שיעורי ההצבעה כגורם מרכזי שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות.

"מבחינת נתניהו, אני חושב שכבר אפשר להכתיר כטעות אסטרטגית קשה את ההחלטה שלו ללכת על הראש של וינטר", אמר סגל.

לדבריו, שיעור התמיכה הנוכחי בווינטר מלמד כי אלמלא העימות עם ראש הממשלה, ייתכן שמפלגתו הייתה מצליחה לחצות את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת.

"אם וינטר היום על קרוב ל-3 אחוזים, זה אומר שאם נתניהו לא היה נאבק בו, הוא ככל הנראה היה עובר", העריך.

לצד המאבק על קולות הימין, סגל התייחס למגמות ההשתתפות בבחירות ולהשפעתן האפשרית על מאזן הכוחות בין הגושים. לדבריו, העלייה בשיעור ההצבעה אינה פועלת בהכרח לטובתו של מחנה פוליטי אחד, והשפעתה משתנה בהתאם לזהות המצביעים שמגיעים לקלפיות.

"שיעור ההצבעה עולה באופן איטי", הסביר. "תחילת העלייה משרתת את מתנגדי נתניהו".

סגל העריך כי גם שיעור ההצבעה בחברה הערבית יעלה באופן משמעותי, וכי התפתחות כזאת תסייע למפלגות המבקשות למנוע מנתניהו להגיע לרוב של 61 חברי כנסת.

לדבריו, ככל שההשתתפות בבחירות תתרחב מעבר לרמה מסוימת, עשויה התמונה להשתנות. ה"אם אתם רואים נתונים של יותר מ־73 אחוזים, קחו בחשבון שזה כבר מתחיל להיות יותר טוב לנתניהו, כי זה אומר שהמצביעים שלו הגיעו בשיעור מאוד גבוה".

סגל הסביר את הערכתו באמצעות דפוסי ההצבעה בחברה הערבית ובפריפריה, שלדבריו מאופיינים בשיעורי השתתפות נמוכים יחסית. "ידוע בישראל ששני הציבורים שמגיעים הכי פחות לקלפיות הם ערבים ופריפריה, ולכן ככל שהם מגיעים יותר, זה יאפשר לנתניהו לסגור את הפער".

בהמשך התייחס גם להחלטתו של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, לפרוש מהמרוץ לכנסת לאחר שלא הצליח לעבור את אחוז החסימה בסקרים. בניגוד למי שרואים בפרישתו סיום טראגי של קריירה פוליטית, סגל הציע לבחון את דרכו של גנץ גם באמצעות הישגיו לאורך השנים.

"על בני גנץ אומרים שהוא דמות טראגית", אמר, אך מיד הסתייג: "יש טרגדיות גדולות מאלה. למעשה הוא החזיק מעמד יותר זמן ממה שחשבתי".

חלק מרכזי בניתוחו הוקדש להשוואה בין גנץ לבין גדי איזנקוט, שהצטרף עמו לממשלה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. סגל דחה את הטענה שלפיה עצם הכניסה לממשלת נתניהו היא שהביאה לקריסתו הפוליטית של גנץ.

"כולם מסיקים את המסקנה הלא נכונה ואומרים שנתניהו רימה אותו ולכן הוא קרס", אמר. "בני גנץ הצטרף באוקטובר 2023 לא לבד, יחד איתו היה גדי איזנקוט. אתה לא יכול לטעון שהמהלך הזה ריסק אותו, כשהאדם שהצטרף אליו הוא כרגע המועמד המוביל לראשות הממשלה", אמר.