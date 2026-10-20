היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט מעיד הבוקר (שלישי) בפעם השלישית במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מנדלבליט התייחס בעדותו לחקירת השוחד בתיק 4000 וציין כי מעולם לא אישר חקירה של עבירת שוחד כלפי נתניהו.

"הייתה עבירה על טוהר המידות, אבל אני לא זוכר שאישרתי את המילה שוחד", הדגיש.

בשבוע שעבר טען היועמ"ש לשעבר כי ההחלטות שקיבל בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הושפעו מלחצים מצד גורמי האכיפה או התקשורת, אך לצד זאת אישר בעדותו, כי לא ידע על הכוונה של הרשות לניירות ערך להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה בשנת 2017, בתיאום עם ליאת בן ארי, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה.

במהלך עדותו נשאל מנדלבליט בידי סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, על התבטאויות שפורסמו בשמו ולפיהן הופעל עליו לחץ מצד הפרקליטות.

"שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ", השיב מנדלבליט. "כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. זכותם וחובתם של גורמי האכיפה להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה".

מנדלבליט הוסיף כי לחצים חיצוניים לא השפיעו על החלטותיו: "שום דבר לא יכול להשפיע עליי, לא לחץ תקשורתי ולא לחץ של גורמי האכיפה".