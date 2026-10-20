חברת הפרלמנט האוסטרלי הלן היינס, בת 65, מאושפזת במצב קריטי לאחר שנדרסה אתמול (שני) מחוץ ללשכתה בעיירה וונגרטה שבמדינת ויקטוריה.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, נהג הרכב פגע בה במכוון, נסע לאחור ודרס אותה פעם נוספת. היינס איבדה את אחת מרגליה, עברה ניתוח חירום במהלך הלילה, והרופאים ממשיכים במאמציהם להציל את רגלה השנייה.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התייחס לתקרית והבהיר כי הממצאים שנאספו עד כה אינם מתיישבים עם האפשרות שמדובר בתאונת דרכים רגילה.

"ברור שהיה כאן מעשה מכוון. זה לא היה מקרה של מישהו שפשוט החליק מהכביש", אמר אלבניזי.

לפי דיווח בעיתון הבריטי "דיילי מייל", החשוד בתקיפה הוא ברנדן ניוג'נט, בן 43, שתואר כפעיל אנטי-ישראלי מוכר. ברשתות החברתיות נמצאו התבטאויות רבות שלו בנוגע למלחמה ברצועת עזה ובהבעת עמדות פרו-פלסטיניות.

הרשויות אישרו כי החשוד היה מוכר למשטרה, אולם בתקופה האחרונה לא היה נתון לתשומת לב מיוחדת מצד גורמי אכיפת החוק.

בחקירת האירוע משתתפים גופי ביטחון ואכיפה, ובהם גם גורמים העוסקים בלוחמה בטרור, על רקע האפשרות שמדובר בתקיפה בעלת מניע פוליטי.