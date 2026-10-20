תיעוד: פעילות כוחות אוגדה 91 בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל חושף את היקף הפעילות של אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון: במהלך השבועות האחרונים השמידו כוחות האוגדה יותר מ-540 תשתיות טרור, ובהן מחסני אמצעי לחימה, ואיתרו למעלה מ-150 אמצעי לחימה מסוגים שונים.

בפעילות השתתפו כוחות מחטיבות 300, 769, 4 וביסל"ח, הפועלים תחת פיקודה של אוגדה 91. הכוחות התמקדו במרחבי הכפרים אל-ח'יאם, טיר חרפא, מיס אל-ג'בל ומג'דל זון, הנמצאים במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

במהלך הפעילות אותרו והושמדו מאות תשתיות טרור, לרבות מתחמים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה. לצד השמדת התשתיות, איתרו הכוחות כמויות גדולות של נשק ותחמושת שהוחזקו במרחבים שבהם פעלו.

בין אמצעי הלחימה שנמצאו היו רקטות, רימונים, טילי RPG, טילים נגד טנקים וטילי נ"ט ארוכי טווח. כמו כן אותרו משגרים, כלי ירי ארטילריים ומטעני חבלה.

נוסף על אמצעי הלחימה הכבדים, הכוחות מצאו גם רובי קלצ'ניקוב, רובים נוספים, אקדחים, כלי נשק קלים ומחסניות. בסך הכול דיווח צה"ל על איתורם של יותר מ-150 אמצעי לחימה במהלך השבועות האחרונים.