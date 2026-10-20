מפלגת הליכוד פרסמה היום (שלישי) הודעת הבהרה חריפה בעקבות הסערה שעוררו דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מעצרי העריקים שאינם מתגייסים לצה"ל.

לאחר שראשי מפלגות האופוזיציה האשימו את נתניהו בעידוד השתמטות משירות צבאי, בליכוד דחו את הטענות והדגישו כי ראש הממשלה תומך בגיוס חרדים שאינם לומדים תורה ואף בענישת מי שמסרבים להתגייס.

"עוד סערת פייק ניוז", נמסר בהודעת הליכוד. "ראש הממשלה נתניהו אומר לאורך כל הדרך, ואמר זאת ישירות לציבור החרדי בריאיון: החרדים צריכים להתגייס. מי שלא לומד תורה ילך לצבא, ומי שאומר 'נמות ולא נתגייס' ילך לכלא".

ההודעה פורסמה בעקבות דברים שאמר נתניהו ברדיו "קול ברמה" בנוגע למעצרי עריקים שבוצעו לאחרונה במגזר החרדי. "זה לא מקובל. צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו. המעצרים האלה הם ניסיון מכוון לפגוע בתהליך של גיוס חרדים ללא כפייה. אני מכבד מאוד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד שיילך להתגייס".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד האשים את נתניהו בקידום הסדר פוליטי שנועד להבטיח את תמיכת המפלגות החרדיות. "נתניהו חשף הבוקר את הדיל עם דרעי וגולדקנופף - השתמטות מצה"ל תמורת ממשלה", טען לפיד.

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הצטרף לביקורת ואמר: "דיל ביבי-דרעי נחשף וכעת זה רשמי: השתמטות תמורת שלטון".

גם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף את ראש הממשלה. "ביבי יוצא בקריאה נרגשת נגד מעצר עריקים ומוכיח שוב שהוא בן ערובה של המשתמטים", אמר.