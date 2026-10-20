פחות משבועיים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, סקר חדש של רויטרס ואיפסוס מצביע על ירידה בתמיכה בנשיא דונלד טראמפ לשפל של 31% בלבד.

על פי הסקר, 66% מהאמריקנים אינם מרוצים מתפקודו של הנשיא, נתון שממחיש את האתגר הפוליטי הניצב בפניו ובפני המפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות לקונגרס ב-3 בנובמבר.

הסקר, שפורסם ב-19 באוקטובר, מצביע על ירידה של נקודת אחוז בשיעור התמיכה בטראמפ לעומת המדידה הקודמת. לפי הדיווח, מדובר בשיעור התמיכה הנמוך ביותר שנמדד לנשיא במהלך שתי כהונותיו בבית הלבן.

הנתונים אינם מעודדים גם עבור המפלגה הרפובליקנית. על פי הסקר, הדמוקרטים מובילים בהעדפה הארצית לקונגרס בפער של 12 נקודות אחוז, עם תמיכה של 47% לעומת 35% לרפובליקנים. עם זאת, ההעדפה הארצית אינה מתורגמת בהכרח לחלוקת המושבים בקונגרס, המוכרעת בבחירות במחוזות ובמדינות השונות.

הסקר נערך בקרב 1,679 מבוגרים בארצות הברית, עם מרווח טעות של כשתי נקודות אחוז. לפיכך, הירידה של נקודת אחוז לעומת הסקר הקודם אינה מעידה כשלעצמה על שינוי מובהק מבחינה סטטיסטית, אך שיעור התמיכה הנמוך מציב את טראמפ בעמדה פוליטית מאתגרת.

בחירות האמצע, שייערכו ב-3 בנובמבר, יקבעו את הרכב בית הנבחרים ושליש ממושבי הסנאט. לתוצאותיהן עשויה להיות השפעה משמעותית על יכולתו של טראמפ לקדם את מדיניותו בשנתיים שנותרו לכהונתו.