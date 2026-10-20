פרופ' ירון זליכה, מספר 2 במפלגת המילואימניקים- כלכלית, מציב קו אדום לקראת האפשרות של הקמת הממשלה הבאה ומצהיר כי מפלגתו לא תשלים רוב של 61 לממשלה בראשות בנימין נתניהו. הוא הוסיף גם כי המפלגה לא תשב בקואליציה לצד המפלגות החרדיות.

בהצהרה משותפת עם יו"ר המפלגה, יועז הנדל, הוסיף זליכה "החרדים הם אחים שלנו. אבל מפלגות שמובילות קו של בדלנות והשתמטות הן לא ציוניות, ולא נשב איתן. על אף שחלק קטן מן הציבור החרדי משרת, לא נשלים לנתניהו והמפלגות החרדיות ממשלה".

הנדל אמר בהצהרה: "אנחנו קוראים לגיוס לכולם כתנאי להקמת ממשלה. זה הדבר הכי חשוב לנו. לא ראשות ממשלה כתנאי לגיוס כמו כל ראשי המפלגות בגוש השינוי. אלא ממשלה שתעצור את ההתפרקות פה לדם כחול של משתמטים ודם אדום של משרתים".

הוא תקף את עמדותיהם של וינטר ואיזנקוט. "אם תתחילו לחלק פטורים, לא יהיה גיוס לאף אחד" והוסיף "תלמידי התורה של הציונות הדתית תלמידים פחות טובים לדעתכם? למה שאלה יקבלו פטור לשליש מהאוכלוסייה ואלה לא?".

לדבריו "השילוב של המגזר החרדי צבא ושל המגזר הערבי במסלולי שירות לאומי, הוא מעבר לצורך הבטחוני והברור. הוא עונה על עוד סכנה קיומית - שאלת הרוב הציוני במדינת ישראל. כרגע יש בישראל שתי אוטונומיות, חרדיות וערביות. שם אין חוק ובחלקן הגדול הם לא רואים את עצמם כחלק מהמדינה. אסור לנו להגיע למצב בו ב-2048 יש פה רוב לא ציוני. אם לא נתעורר עכשיו ונקים כאן ממשלה ציונית שתעשה את זה, אנחנו נהיה בסכנת התפרקות. מגיעה לעם הזה טוב יותר".