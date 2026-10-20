צה"ל נערך לשינוי משמעותי בשיטת המיון של מועמדים לשירות צבאי, במטרה לאפשר לצעירים להפגין יכולות שלא בהכרח באות לידי ביטוי בציונים, בתעודות או במבחני המיון הקיימים.

בכאן רשת ב' דווח כי במסגרת המהלך מפותח מבחן חדש שיתמקד בזיהוי כישורים קוגניטיביים ותפקודים ניהוליים, ללא הסתמכות על ידע שנרכש בבית הספר. במקביל, הצבא מרחיב את פעילותו בקרב תלמידי חטיבות הביניים בפריפריה, במטרה להגדיל את מספר הצעירים שיוכלו להשתלב בעתיד במסלולים טכנולוגיים.

המבחן החדש מפותח במסגרת פיילוט שמובילה מחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל, בשיתוף אגף כוח האדם. מטרתו להוסיף נדבך לתהליך המיון בלשכות הגיוס, כך שההערכה של כל מועמד לא תתבסס רק על הנתונים שנאספו באמצעות הכלים הנהוגים כיום.

בשונה ממבחנים הנשענים על ידע לימודי, הכלי החדש יתמקד ביכולות כמו זיכרון, ריכוז, תכנון, עיבוד מידע והתאמת דרכי החשיבה למצבים משתנים. הנבחנים יתבקשו להתמודד עם משימות המבוססות על גירויים בסיסיים, ובהם צורות, צבעים ופעולות ספירה.

אנשי המקצוע העוסקים בפיתוח המבחן מסבירים כי הבחירה במשימות מסוג זה נועדה לצמצם ככל האפשר את השפעת הרקע החינוכי והתרבותי של הנבחן. כך, למשל, מועמד שלא השלים את לימודיו בתיכון או שאינו מחזיק בתעודת בגרות יוכל להציג יכולות שלא זוהו במבחני המיון הקודמים שלו.

הכוונה אינה להחליף את המבחנים הקיימים, אלא להוסיף כלי שיאפשר לצבא לקבל תמונה רחבה ומדויקת יותר על כישוריו של המועמד ועל התאמתו לתפקידים השונים.

בצה"ל מקווים כי המהלך יפתח אפשרויות מיון גם בפני צעירים שנתוניהם הקודמים הגבילו את התפקידים שאליהם יכלו להתמיין. הפיילוט נמצא כעת בשלבי פיתוח ומחקר, והצבא מתכנן להתחיל לשלב את המבחן במהלך השנה הקרובה.

לצד השינוי המתוכנן בלשכות הגיוס, צה"ל פועל להרחבת ההזדמנויות של בני נוער מהפריפריה עוד לפני שהם מגיעים לגיל הגיוס.

אחד הכלים המרכזיים לכך הוא תוכנית "גשרים", שבמסגרתה נחשפים תלמידי חטיבות הביניים ללימודי טכנולוגיה ומחשבים כחלק ממערכת הלימודים.

התוכנית, שנוסדה בשנת 2021 בשיתוף אגף המודיעין וחיל החינוך, פעלה בתחילת דרכה בחמש רשויות מקומיות בלבד. בתוך חמש שנים התרחבה הפעילות ל-40 רשויות, וכיום משתתפים בה כ-17 אלף תלמידים.

למרות ההתרחבות, בצה"ל מציינים כי התוכנית עדיין אינה מגיעה לכל הרשויות שבהן זוהה צורך בהרחבת ההזדמנויות. בסך הכול הוגדרו 120 רשויות מקומיות כמרחב האתגר, כך שהפעילות הנוכחית מכסה רק חלק מהן.