נעם יעקובסון וסאבלימינל

מפגש מקרי במסיבת יום הולדת בירושלים, שיר שנכתב עוד קודם לכן ואובדן אישי כבד בעקבות מתקפת 7 באוקטובר עומדים מאחורי שיתוף הפעולה החדש של היוצרים סאבלימינל (קובי שמעוני) ונעם יעקובסון.

השניים התארחו באולפן ערוץ 7 וסיפרו על השיר המשותף, "אם אתה איתי - מי יכול עלינו?", שנולד מתוך רצון להעביר מסר של אחדות דווקא בתקופה שבה מערכת הבחירות מחזירה למרכז הבמה את המחלוקות בחברה הישראלית.

"אנחנו זועקים לאחדות, אבל בעיקר באים לשים עליה אור", אמר סאבלימינל. לדבריו, דווקא בתקופת הבחירות, כאשר תשומת הלב הציבורית מופנית שוב למחלוקות ולפערים בין חלקי החברה, חשוב להזכיר גם את החיבורים שנוצרו בעקבות המלחמה.

"כי במיוחד עכשיו, בתקופה של בחירות, וכל הפרוז'קטורים עוד פעם מופנים לכל מה שמפלג, וכל מה שמרחיק בינינו ומבדיל בינינו", הסביר. "אנחנו רואים הרבה ביום-יום שלנו את המסקנות החיוביות, ואת ההתעוררות, ואת החיבור שנולד פה מאז השביעי לאוקטובר".

סאבלימינל סיפר כי הופעותיו בפני חיילים מאפשרות לו לראות מקרוב את השותפות בין אנשים מרקעים שונים. "אני רואה את זה שאני מופיע כל יום לחיילים, אני רואה את האחדות שם, אין מה לדבר על זה בכלל", אמר. לדבריו, לצד המחלוקות והנושאים שעדיין דורשים טיפול, הוא מזהה שינוי בתפיסה של רבים בציבור הישראלי בעקבות המלחמה. "הרבה אנשים הבינו את המובן מאליו: הגורל שלנו אחד, אנחנו לא יכולים להילחם אחד בשני", אמר. "אנחנו חייבים לשמור על הבית, ביחד".

עבור נעם יעקובסון, הקריאה לאחדות קשורה גם לאובדן שחוותה משפחתו במתקפת 7 באוקטובר. במהלך הריאיון סיפר כי אחיינו, סמ"ר הלל סעדון ז"ל, לוחם במוצב סופה, נפל באותו יום. לצד האובדן המשפחתי איבד גם חברים קרובים, ובהם אלחנן קלמנזון ז"ל.

"אני חי את השבעה באוקטובר מאז השבעה באוקטובר", אמר יעקובסון. "אני חושב שכולנו, אבל אצלנו זה גם במשפחה. אני איבדתי אחיין, את סמ"ר הלל סעדון ז"ל, שנפל, הוא היה לוחם במוצב סופה, ואיבדתי עוד חברים יקרים, ביניהם אלחנן קלמנזון ז"ל".

יעקובסון ביקש להזכיר את קלמנזון לא רק בשל נסיבות מותו, אלא גם כאדם שהכיר בחייו. "הוא היה אחלה גבר שבעולם בחייו, ואיש מתוק ואמיתי ושובב, ולא איזה מיתוס", סיפר. לדבריו, מותו של קלמנזון חידד עבורו את הצורך לעסוק באחדות. "במותו, בלכתו, אני חושב שהוא ממש הציב לי איזושהי כתובת מאוד מאוד ברורה על הקיר", אמר, והסביר כי חש שעליו להתמקד בנושא הזה.

הרקע האישי הזה השתלב בשיר שעליו החל יעקובסון לעבוד יחד עם היוצר אלנתן שלום. עוד לפני שפגש את סאבלימינל, כבר הייתה לשניים סקיצה ראשונית, ויעקובסון החל לחשוב על האפשרות לצרף אליה את הראפר.

"יש לנו כבר בסיס לאיזה שיר, ואני אומר לו, וואו, איזה מדהים זה יהיה אם אני אצליח שסאבלימינל ישיר את זה איתי. איך אני מגיע אליו בכלל?", סיפר.

ההזדמנות הגיעה באופן בלתי צפוי, במסיבת יום הולדת של חיים אלחנן, אדם המתמודד עם מוגבלות בידיו וברגליו. יעקובסון הוזמן לחגיגה בירושלים, ולפתע הופיע במקום גם סאבלימינל, שהגיע במיוחד מתל אביב כדי לשמח את חתן יום ההולדת.

"אנחנו משתוללים שם ביום הולדת, ועושים צחוקים ומרימים לו", סיפר יעקובסון. "ובסוף אני לוחש ככה לקובי, תשמע, יש לי איזה רעיון לשיר. אני ממש חשבתי עליך". אלא שהתגובה הראשונית לא הייתה נלהבת במיוחד. לדברי יעקובסון, סאבלימינל לא מיהר להיענות להצעה.

סאבלימינל הסביר כי הוא רגיל לכתוב את שיריו בעצמו, ולכן אינו נוהג לקבל הצעות לשיתופי פעולה המבוססים על חומרים שנכתבו עבורו. "האמת שכל הזמן אומרים לי, אבל אני כותב את השירים שלי בעצמי", סיפר. עם זאת, מתוך כבוד ליעקובסון, הסכים לקבל את הסקיצה.

בדרך חזרה מירושלים לתל אביב, כשעמדה לרשותו כשעה של נסיעה, החליט להאזין לשיר ששלחו אליו יעקובסון ואלנתן שלום. "זו סקיצה כזאת שהוא ואלנתן ניגנו ושרו אותה", סיפר. "אני פשוט התחברתי לזה כל כך, כי זה כאילו נכתב מהנשמה".

לדבריו, המסר של השיר התאים לתחושות שהוא עצמו מבקש להעביר בתקופה האחרונה. "השיר הזה הוא בעצם, הוא צו השעה, שכולנו חייבים להיות אחד מאוחדים. וכשאנחנו מאוחדים, אלוהים איתנו וקורים ניסים", אמר.

השניים הדגישו כי מבחינתם אחדות אינה מחייבת הסכמה בכל נושא, ובוודאי אינה מבטלת את האפשרות לנהל ויכוחים פוליטיים. סאבלימינל ביקש להבחין בין מחלוקת לגיטימית לבין יחס של שנאה כלפי מי שמחזיקים בעמדה אחרת.

"גם לשמור על הכבוד, זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הדיבורים האלה על אחדות וזה, זה לא דיבורים באוויר", אמר. "יש ויכוחים, הוויכוח יכול להיות פוליטי או אחר, חייבים לשמור, לכבד אחד את השני, גם אם לא מסכימים".

הוא הוסיף כי השיח הציבורי צריך לאפשר קבלת האחר גם כאשר קיימות מחלוקות חריפות. "אנחנו תמיד אומרים שצריך ללמוד לקבל את האחר, גם אם הוא שנוי במחלוקת, גם אם אתה שנוי במחלוקת", אמר. "לא צריך לשנוא אחד את השני, כי לא מסכימים. אפילו אם הנושאים הם בוערים".

לקראת סיום הריאיון התייחס סאבלימינל גם לאירוע שהתרחש בטיסת פליי דובאי, והציג אותו כדוגמה לפעולה משותפת של ישראלים בשעת סכנה. הוא לא פירט בקטע שנמסר את נסיבות האירוע, אך הדגיש כי בעיניו התגובה המשותפת ממחישה כיצד הבדלים פוליטיים מאבדים מחשיבותם כאשר מדובר בהצלת חיים.

"בטיסה הזאת של פליי דובאי, החבר'ה הישראלים לא עצרו לשאול רגע, מי מצביע למי", אמר. "פשוט הבינו, היה נורא ברור שצריך להילחם על החיים של כולנו. ושהגורל של כולנו אחד".

סאבלימינל תיאר את התוצאה כ"נס גלוי", וסיים במסר שהוא ויעקובסון מבקשים להעביר גם באמצעות השיר החדש. "מה שאני אומר, זה שאנחנו חייבים להיות ביחד. גם אם חושבים אחרת".