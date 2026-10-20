מפלגתו של בני גנץ, שהודיעה על פרישתה מהמרוץ לכנסת, החליטה להפוך שטחי פרסום שכבר שכרה לקראת הבחירות להזדמנות לסייע לעסקים של משרתי מילואים.

על היוזמה סיפר איש התקשורת והקומיקאי חנוך דאום בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, לאחר שקיבל שיחת טלפון מרועי קונקול, שהיה מועמד לכנסת מטעם המפלגה.

לדברי דאום, במפלגה כבר שכרו שלטי חוצות לשבוע הקרוב במסגרת ההיערכות לבחירות. בעקבות ההחלטה שלא להתמודד לכנסת, הוחלט להקדיש את שטחי הפרסום לעסקים שבבעלות מילואימניקים, במקום להשתמש בהם לצורכי הקמפיין הפוליטי.

"מילה טובה למפלגה של גנץ", פתח דאום את הפוסט, והוסיף: "התקשר אלי רועי קונקול שהיה מועמד מטעמם לכנסת ואמר שהם שכרו שלטי חוצות לשבוע הקרוב והם לא רצים לכנסת, אז הם החליטו לתת אותם לעסקים של מילואמניקים".

דאום סיפר כי הוא ואנשיו החלו לטפל במימוש היוזמה, כך שבשבוע הקרוב עשויים להופיע על שלטי החוצות פרסומים לעסקים של מילואימניקים במקום מודעות של המפלגה.

"אנחנו כרגע מטפלים בזה - אז אם תראו בשלטי חוצות קידום לגיבורים שלנו, אל תתפלאו. באהבת חינם ננצח", סיכם דאום.