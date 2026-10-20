קרן אביה תקיים בשבת פרשת לך לך, שלושה ימים לפני הבחירות, סוף שבוע בסימן אחדות ישראל במלון שבע הקשתות בהר הזיתים.

במפגש ישתתפו רבנים, משפחות שכולות, לוחמים פצועים, הורי חטופים ויוסף חיים אוחנה ואימו מירי בן עמי.

האירוע ייערך בשבוע שבו חל יום הזיכרון לאביה יהושע גולדברג ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים בדרכו לישיבה באלון מורה ונטמן בהר הזיתים.

בין המשתתפים בשבת יהיו ראש ישיבת רמלה, הרב אריה הנדלר; הדיין ולוחם גבעתי, מדליק המשואה הרב אבי זרביב; סא"ל הרב הראל קצין; עו"ד אפרים דמרי, המייצג את לוחמי כוח 100 בשדה תימן; לוחם המחתרות עזרא יכין והזמר החסידי ישראל פרנס.

זה כמעט 20 שנה מקיימת קרן אביה בהר הזיתים סיורים, אירועי תרבות, תפילות, ערבי לימוד וחוסן וסופי שבוע לציבור מכל רחבי הארץ. פעילותה נועדה לחזק את ההתיישבות היהודית ואת הריבונות בירושלים באמצעות העלאת מבקרים להר.

לדברי המארגנים, נותרו חדרים אחרונים לשבת. להרשמה לשבת לחץ כאן >>>