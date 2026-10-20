שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת, סקר וואלה שפורסם היום (שלישי) מצביע על העמקת הפער בין גדי איזנקוט לראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד היחלשות נוספת של גוש מפלגות הקואליציה.

אלא שמאחורי היתרון של מפלגות האופוזיציה מסתתרת תמונה פוליטית מורכבת: אף אחד מהגושים אינו מצליח להגיע ל-61 מנדטים, ומפלגות קטנות עשויות להחזיק במפתח להקמת הממשלה הבאה.

על פי הסקר, שנערך אתמול על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר, מפלגת ישר! בראשות איזנקוט מתחזקת במנדט ומגיעה ל-23 מנדטים. הליכוד בראשות נתניהו מאבד מנדט ויורד ל-19 בלבד. בכך גדל הפער בין שתי המפלגות הגדולות לארבעה מנדטים, לעומת שניים בסקר הקודם שנערך ב-12 באוקטובר.

גם נפתלי בנט ממשיך להתחזק. מפלגת ביחד בראשותו עולה במנדט ל-14 ומבססת את מעמדה כמפלגה השלישית בגודלה. התחזקותם של איזנקוט ובנט מגיעה לאחר פרישתו של בני גנץ מהמרוץ, אך אינה מתורגמת בשלב זה לרוב שיאפשר למפלגות האופוזיציה להקים ממשלה בכוחות עצמן.

במקביל, שתי מפלגות אופוזיציה אחרות מאבדות מכוחן. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן יורדים במנדט לתשעה, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן נחלשת לשמונה מנדטים.

בסקר הנוכחי וינטר אינו מצליח לחצות את אחוז החסימה, ומפלגתו זוכה ל-2.9% תמיכה בלבד.

מנגד, רשימת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה ממשיכה לעבור את אחוז החסימה ושומרת על ארבעה מנדטים. במציאות שבה אף אחד מהגושים הגדולים אינו מגיע לרוב בכנסת, ארבעת המנדטים הללו עשויים לקבל משמעות פוליטית מיוחדת.

ש"ס בראשות אריה דרעי מתחזקת במנדט ומגיעה לשמונה, בעוד יהדות התורה נחלשת לשבעה. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר שומרת על שמונה מנדטים, והציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נותרת עם שישה.

במפלגות הערביות, רע"ם בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' מתחזקת במנדט ומגיעה לשישה, בעוד הרשימה המשותפת שומרת על שמונה מנדטים.

חלוקת המנדטים לגושים מחדדת את הקושי הצפוי בהרכבת הממשלה הבאה. גוש נתניהו נחלש במנדט ועומד על 48 מנדטים בלבד, לעומת 49 בסקר הקודם. מפלגות האופוזיציה שומרות על 54 מנדטים, יתרון של שישה על פני גוש נתניהו.