מעוז: "לא אנוח עד שהבחורים ישוחררו" צילום: פרטי

יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז, תקף את מעצר הבחורים מחסידות חב"ד הבוקר בנתב"ג, והודיע כי פנה לראש אכ"א בדרישה לשחררם.

"האבסורד זועק לשמיים: דווקא חסידות חב"ד, שמקרב המגזר החרדי שיעור המתגייסים בה לצה"ל הוא מהגבוהים ביותר, נאלצת לראות את בניה נעצרים עם הגעתם לארץ", אמר מעוז.

לדבריו, "אותם חסידים שמגויסים למען עם ישראל בכל רחבי העולם, מסייעים לכל יהודי ומשמשים שגרירות לא רשמית של מדינת ישראל, הופכים עם שובם לארץ לעבריינים".

מעוז טען כי "המעצרים הם חלק מהרדיפה של היועמ"שית נגד עולם התורה", והוסיף: "כבר פניתי לראש אכ"א בנושא, ולא אנוח ולא אשקוט עד שהבחורים האלה ישוחררו".

הוא התחייב לפעול עם חבריו למפלגה למען המבקשים להמשיך בלימודיהם ולמען המבקשים להתגייס: "כל מי שרוצה ללמוד תורה יוכל להמשיך ללמוד תורה ללא רדיפות ומעצרים, ומי שרוצה להתגייס לצה"ל בהסכמת רבותיו יוכל לעשות זאת בתנאים המתאימים לאורח חייו ולאמונתו".