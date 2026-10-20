יצחק בר ששת, נשיא 'המזרחי' בצרפת, מספר בראיון לערוץ 7 על התחושות בקהילה היהודית בצרפת אל מול גל האלימות השוטף את המדינה ומונהג בידי תומכי פלשתינים

"אנחנו עוברים תקופה לא קלה. האנטישמיות מאוד קיצונית וחריפה לצערנו, אבל אנחנו רגילים לזה", אומר בר ששת ומציין כתוספת למציאות המורכבת גם את המצב הכלכלי והביטחוני הבעייתי בצרפת. "אנחנו רואים אנשים, נוער ולא נוער, אנשי שמאל קיצוני שרוצים להרוס את המדינה ולהגיע למלחמת אזרחים".

בר ששת מזכיר את הבחירות המתקרבות בצרפת ואת הסקרים המלמדים על ניצחון צפוי של הימין, מה שגורם לארגוני השמאל הקיצוני להעצים את המאבק שימנע תוצאה שכזו. "הימין הקיצוני הם היחידים שאומרים בפומבי שהם תומכי ישראל. השאר או שהם לא מדברים על ישראל, או שהם תומכי הפלשתינים. לכן הם משתמשים גם במה שקורה בישראל, גם ביוקר המחיה וגם במה שקורה בבתי הספר כדי להרוס את המדינה ולמנוע בחירות שבהן הימין צפוי לנצח".

על התחושות בקהילה היהודית בצרפת, מספר בר ששת: "אנחנו מרגישים את זה לא מהיום, אבל עכשיו זה יותר חמור. המשטרה אמרה לנו באחרונה שאם תהיה מהפכה ומלחמת אזרחים, היא לא תוכל להגן עלינו ושנתכונן. ראינו את זה בשבת האחרונה. היו 65 אלף שוטרים שלא היו יכולים לשלוט על מה שקורה. אם תהיה מלחמת אזרחים נהיה הקורבנות הראשונים. ראינו שלטים שבהם כתוב 'אנחנו לא יהודים אל תזרקו עלינו גז'".

במציאות הזו, הוא מספר, "הקהילות לא רק מתכוננות להגן על עצמן. כולם חושבים על עלייה ומבינים שצריך להזדרז, כי יכול להיות שמחר לא תהיה שליטה של הממשלה". בר ששת מעיר כי התחושה כעת עדיין אינה קריטית, "אבל אנחנו יודעים שהכול יכול להשתנות בדקה אחת".

על דרכי ההתגוננות של הקהילות אומר בר ששת כי "בגלל מה שקרה בצרפת בשנים האחרונות, הפעלנו ביטחון פרטי וקהילתי. בכל קהילה באירופה אנחנו רואים צוות אבטחה מקומי. אנחנו יודעים שאם המשטרה מטפלת במהגרים שנמצאים ברחובות במרסיי ובליון, הם לא יוכלו להיות גם בבתי הכנסת, ולכן יהיו בעיות. בשבת האחרונה חנויות של יהודים נפגעו יותר חזק, ובחנויות של מוסלמים לא נגעו".

עוד הוא מספר על קריאות מהסוכנות ומהשגרירות הישראלית להיערכות, ומנגד בארה"ב דווח על מעין "תכנית מרשל" להצלת היהודים מצרפת והעברתם לארה"ב. עם זאת, אומר בר ששת, "יש לנו תקווה גדולה שזה יעבור בעוד כמה ימים ולא יהיה קיצוני כל כך כמו שראינו בשבוע שעבר".

בהתייחס להתנהלותו של הנשיא מקרון, אומר בר ששת: "מקרון איבד שליטה. הוא לא מעורב ורואה שאין אף אחד איתו, גם לא מנהיגים מהמפלגה שלו. כמו צרפתי אמיתי הוא מדבר על זה שזה חוקי להפגין, אבל הוא לא נותן את האפשרות להגן על האזרחים הצרפתים ועל הקהילות. הרבה חושבים שהתפטרות שלו והקדמת הבחירות יהיו הפתרון".