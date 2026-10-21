תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים ומועמד מטעם ראש הממשלה לתפקיד שר בממשלה הבאה, מתייחס בראיון לערוץ 7 למשמעות המפגש שקיים ראש הממשלה עם שר ההגנה האמריקאי, פיט הגסת', בנוכחות שר הביטחון.

"יש נחישות ברורה של האמריקאים והישראלים להפיל את המשטר באיראן. בשאגת הארי שמענו את ראש הממשלה מדבר על יצירת התנאים להפלת המשטר באיראן, ובאחרונה שמענו את ראש הממשלה מדבר פעם אחר פעם על כך שנפיל את המשטר הזה. כדי להפיל אותו, מעבר למצור ולסנקציות שהאמריקאים מטילים ברור שצריך לחדש פעילות קינטית ולחסל את שארית היכולות שלהם", אומר אביבי ומפרט:

"אנחנו רואים לאחרונה את ארה"ב מתגברת את הכוחות הרבים שכבר יש לה עם נושאת מטוסים נוספת, רואים מתדלקים ועוד, ורמת מוכנות גבוהה של מערכת הביטחון שלנו. ראינו גם עסקאות חימושים בהיקפים גדולים בין ישראל לארה"ב. כל זה תהליך של בניין כוח לקראת המשך המערכה מתוך הבנה שעריפת ראש הנחש היא שתקריס את הגוף ואת הפרוקסי, החות'ים, חיזבאללה וחמאס".

"לא בכדי נשיא ארה"ב קורא לתמוך ולבחור בנתניהו כדי שהוא יוכל להמשיך יחד איתו את המאמץ להפלת המשטר. הוא רואה בו פרטנר ממעלה ראשונה והוא רוצה לעבוד איתו יחד כדי להשלים את המשימה,, אומר אביבי.

בהתייחס למפגש שקיים נתניהו עם שר ההגנה האמריקאי, משוכנע אביבי כי מדובר בשיחה שנסובה על ההתמודדות עם האתגר האיראני. "יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם בטלפון, גם לא בטלפון אדום. לא בכדי ראש הממשלה נסע פעמים רבות לפגוש את טראמפ. זה היה נדרש כדי לשמור על ביטחון מידע. אני מעריך שפגישה פיזית כזו מתקיימת כי זה נצרך על מנת להעביר מסרים ותיאומים שלא רוצים לעשות בטלפון. נושא בשיחה כזו חייב להיות משהו דרמטי וחשוב ואנחנו יודעים שהאסטרטגיה הישראלית-אמריקאית היא התמקדות באיראן".

"לא בכדי אנחנו לא פועלים בתמרון נרחב בעזה ובלבנון. אנחנו ממשיכים לחסל בעזה יכולות ומחבלים, אבל לא במתקפה אלא במוד שהוא מגננתי. זה לא נובע מקונספציה או מוויתור על מטרות המלחמה. יש נחישות לפרק את חמאס מנשקו, כפי שהתבטאו ראש הממשלה ושר הביטחון, אבל האסטרטגיה היא קודם כל לטפל במשטר האיראני שמכווין אותם, מאמן אותם ומחמש אותם".

להערכתו של אביבי, פעילות משמעותית כזו נגד האיראנים לא תהיה לפני הבחירות בישראל ובארה"ב, אם כי במידה שישראל תזהה היערכות איראנית לתקיפה נגדה, בהחלט ייתכן שתהיה פעולה יזומה מקדימה לסיכול מהלך איראני שכזה.

עוד שאלנו את אביבי אם כמי שמיועד לתפקיד ביטחוני בכוורת של נתניהו, הוא חש שעמדתו נשמעת בסוגיות הביטחוניות כבר כעת. "כבר שנים, מאז הוקמה תנועת הביטחוניסטים, שיש שיח על סוגיות ביטחון. השבוע ראש הממשלה הציג את תפיסת הביטחון החדשה של ישראל. יש שם הרבה דברים שאותם דחפה התנועה בשיתוף המל"ל וגורמים נוספים. שמעתי את התכנית והרגשתי שלזה קמנו. קמנו כדי להגיע למצב שישראל מאמצת תפיסת ביטחון ציונית ביטחונית נחושה ואקטיבית".

על תמיכתו הבלתי מסויגת של טראמפ בנתניהו, שאלנו את אביבי אם להערכתו מהלך כזה גם מביא קולות למפלגת הליכוד, והוא משיב בחיוב. "צריך להבין את הקריאה של נשיא ארה"ב מתוך הבנה שאנחנו הולכים לבחירות על החיים שלנו. האם מאפשרים לטראמפ ולנתניהו להשלים את המשימה ולפרק את הציר השיעי ומשם לקחת אותנו ואת האזור לשגשוג, להסכמי שלום אזוריים, לנתיבי סחר חדשים ולתקופה של זוהר, או חלילה להקים ממשלה שנשענת על האחים המוסלמים, הרשימה המשותפת והשמאל הקיצוני. אנחנו מבינים מה האידיאולוגיה שם. לא למקומות של צרפת איטליה וספרד אנחנו רוצים להגיע".