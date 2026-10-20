הרחוב החרדי סוער בעקבות עיכובם של עשרות עריקים מחסידות חב"ד ששבו לישראל דרך נמל התעופה בן גוריון לאחר שנת לימודים בארצות הברית.

העריקים, שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא, עוכבו על ידי המשטרה הצבאית הפועלת לאכיפת חוק שירות ביטחון במעברי הגבול.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, פנה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בבקשה להורות על הפסקה מיידית של מעצרים יזומים מסוג זה בתקופת בחירות רגישה.

לדבריו, הגברת האכיפה בתקופה זו נועדה לטענתו ליצור כאוס ולהטיל פחד על הציבור החרדי.

במקביל, ח"כ מאיר פרוש מסר כי הוא מקיים מגעים שוטפים מול גורמים בכירים בצה"ל ובמשרד הביטחון במטרה לפעול לשחרורם של הצעירים שעוכבו.

מטעם תנועת ש"ס נמסרה ביקורת חריפה נגד מה שהוגדר כהתערבות פוליטית במערכת הבחירות ובאכיפת הצווים, ויו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, פועל בהנחיית יו"ר התנועה אריה דרעי לדרישה להביא לשחרורם המיידי של העריקים.

מנגד, מדובר צה"ל נמסר כי הצעירים שעוכבו בנתב"ג מחויבים בגיוס לפי חוק וכי הם צפויים לעמוד לדין משמעתי או פלילי בהתאם לפקודות הצבא. בצבא הדגישו כי המשטרה הצבאית פועלת לאכיפת חוק שירות ביטחון גם במעברי הגבול, תוך תיאום מלא עם רשות האוכלוסין וההגירה ויתר גורמי האכיפה המוסמכים.