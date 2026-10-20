טרגדיה בבירה: גופתה של אישה בת 78 אותרה הבוקר (שלישי) בדירתה ברחוב אולסוונגר בירושלים על ידי המטפלת שלה, ימים לאחר שנפטרה לבדה.

הדיווח למוקד זק"א (1220) התקבל בסמוך לשעה 10:05 הבוקר, לאחר שהמטפלת של המנוחה הגיעה לדירתה וגילתה אותה ללא סימני חיים. על פי ההערכות בשטח, מותה של האישה קרה מספר ימים קודם לכן.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים - צבי יורוביץ, יהושע מונקוטוביץ ויחיאל אוירינג - הגיעו לזירה המורכבת ופעלו במשך שעות ארוכות לאיסוף הממצאים ולשמירה קפדנית על כבוד המנוחה, לקראת העברתה לקבורה כדת וכדין.

בעקבות המקרה הטרגי, חזר והדגיש סמנכ"ל המבצעים בזק"א, חיים וינגרטן, את חשיבות הערנות הקהילתית כלפי אוכלוסיית הקשישים והעריריים המתגוררים לבדם.

לדבריו, בדיקה שגרתית, דפיקה קצרה בדלת או שיחת טלפון יומית לשכן או בן משפחה מבוגר עשויות להציל חיים ולמנוע מקרים קשים דומים.