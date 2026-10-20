רגע לפני שאלופת אירופה המכהנת פריז מארחת את ברצלונה הספרדית למשחק במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות הערב (שלישי), נחשף כי פריטים של כוכב ברצלונה ופריז לשעבר, ליאו מסי, נגנבו מחנות במרכז הבירה הצרפתית, פריז.

על פי דיווח ב"אס" הספרדי, במהלך המהומות האלימות שבצרפת, בזזו הפורעים מחנות במרכז הבירה חולצת משחק של ליאו מסי כשזה שיחק במדי ברצלונה וכן את סרט הקפטן עליו מופיעה חתימתו המקורית.

הבוזזים הגדילו לעשות כשפרסמו סרטון בו נראים שני רעולי פנים מחזיקים את הפריטים היוקרתיים הנחשבים לפריטי אספנות ושווים מוערך בסכום של אלפי דולרים.