עו"ד אייל בסרגליק מתקשה להבין את תשובותיו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, בעדותו במשפט נתניהו.

דווקא מתוך היכרותו האישית עם מנדלבליט, שאותו הוא מתאר כאדם חכם, יסודי וקפדן, הוא תוהה כיצד ייתכן שהאיש שהיה אחראי לאישור החקירות ולהגשת כתב האישום מתקשה, לדבריו, להשיב על שאלות מרכזיות הנוגעות לתיק.

בריאיון לערוץ 7 מספר בסרגליק כי הכיר את מנדלבליט עוד מתקופת עבודתו במשרד עורכי דין שהיה עמו בקשר, ובהמשך אף התראיין בפניו לתפקיד. "מדובר באדם אינטליגנטי, חכם, מבין ובודק כל פרט", הוא אומר. "נשגב מבינתי איך בעדותו השלישית או הרביעית מתברר שאנחנו בתיאטרון שלושת הקופים: לא יודע, לא שומע, לא רואה".

במוקד הביקורת של בסרגליק עומדת שאלת האישורים לפתיחת החקירות נגד נתניהו. "ביקשו ממנו או לא ביקשו אישורים? אתה הרי יודע אם ביקשו ממך אישורים, ואם לא ביקשו אישורים זו בעיה מאוד קשה. מסתבר שעל החקירה בסעיף השוחד לא ביקשו אישורים", הוא טוען.

לדבריו, עדים מרכזיים שהובאו מטעם ההגנה, לאחר שהתביעה נמנעה מהבאתם לעדות, הפנו את השאלות הנוגעות לאישור החקירות לשני אישים: מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשייך והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט.

אלא שבעוד אישורו של אלשייך אינו האישור המשפטי הנדרש לפתיחת חקירה נגד ראש ממשלה, הרי שאישור היועץ המשפטי לממשלה הוא תנאי שנקבע בחוק יסוד: הממשלה.

"בשורה התחתונה צריך אישור של היועמ"ש", מדגיש בסרגליק. הוא מתייחס לעדותו של ערן קמין, גורם חקירתי בכיר, שלדבריו סיפר כי נפגש עם העיתונאי בן כספית במסגרת בדיקה שלא הצריכה אישור של היועץ המשפטי לממשלה. בסרגליק חולק על הפרשנות הזאת וטוען כי גם בירור ובדיקה מקדימה הנוגעים לראש ממשלה מחייבים אישור כזה.

לשיטתו, המשמעות של חקירה שהתנהלה ללא האישורים הנדרשים עלולה להיות חמורה במיוחד. "אי אפשר לחקור ראש ממשלה וקרובים שלו ללא אישור יועמ"ש, ואם אין אישור כזה אז כל הראיה פסולה, וכל מי שפעלו בצורה לא גלויה, אפשר להגיש נגדם תלונה. בנוסף, כל השרשרת פגומה", הוא אומר.

הביקורת של בסרגליק אינה מסתכמת בשאלת האישורים. הוא מעלה תהיות גם ביחס למידת מעורבותו של מנדלבליט בבדיקת האישומים לפני הגשת כתב האישום.

"אנחנו שומעים דברים תמוהים", הוא אומר. "לא ידעת? לא קראת את כתב האישום? לא יודעים מהו סיקור אוהד... כל דבר יכול להיחשב עבירת שוחד... יש 315 מקרים שהתביעה מציגה ולא בדקת את המקרים? אז איך חתמת על כתב האישום, או שלא חתמת על כתב האישום? התשובות של מנדלבליט מאוד תמוהות".

בסרגליק סבור כי השאלות העולות מהעדות עשויות להשפיע גם על המשך המשפט, ובפרט על הדיון בקבילות הראיות. הוא מזכיר את דוקטרינת "פרי העץ המורעל" במשפט האמריקאי, העוסקת בפסילת ראיות שהושגו בעקבות פעולה בלתי חוקית, ומציין כי בישראל שאלת קבילותן של ראיות שהושגו שלא כדין נבחנת לפי כללים אחרים.

עם זאת, לטענתו, במקרה הנוכחי קיימת הוראת חוק מפורשת הנוגעת לחקירת ראש ממשלה, ולכן השלכותיהם של פגמים אפשריים בהליך עשויות להיות משמעותיות במיוחד.

"יש חוק ספציפי, שכל ראיה שהושגה ללא אישור יועמ"ש בטלה ואי אפשר להשתמש בה", הוא טוען. לדבריו, כאשר בית המשפט יידרש להכריע אילו עובדות הוכחו נגד נתניהו, הוא יצטרך לבחון גם אם הראיות שעליהן הן מבוססות קבילות וניתן להסתמך עליהן.

בסרגליק סבור כי מצבה של התביעה נעשה מורכב יותר גם בשל השינויים בהרכב הגורמים שליוו את התיק. "היועמ"ש מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שלא נותרו סביבו רבים מחבריו. ליאת בן ארי כבר לא על ספסלי התביעה, שי ניצן לא נמצא ונותרה רק יהודית תירוש. התביעה נראית בפאניקה", הוא אומר.

בהמשך הוא מעריך כי גם מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשייך יוזמן להעיד ויידרש להשיב לשאלות על התנהלות החוקרים בתקופת כהונתו. בין היתר, מבקש בסרגליק לברר אם אלשייך ידע על פעולות חקירה שלטענתו בוצעו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה.

בסרגליק מותח ביקורת חריפה גם על שיטות חקירה שתוארו במסגרת המשפט. הוא מזכיר טענות בדבר שימוש בבני משפחה ובמקורבים להפעלת לחץ על נחקרים ועדים, ובכלל זה ניסיונות להשפיע על בחירת ייצוג משפטי ועל החלטה להפוך לעד מדינה.

לדבריו, אלשייך יצטרך להסביר מה ידע על הפעולות הללו ועל התנהלות החוקרים שהיו כפופים לו. "אלה דברים שלא יעלו על הדעת", הוא אומר.

לקראת סיום הריאיון מבקש בסרגליק להרחיב את הדיון מעבר למשפט נתניהו. לדבריו, דווקא משום שמדובר בתיק בעל חשיבות ציבורית יוצאת דופן, שנוהל תחת תשומת לב תקשורתית ומשפטית רבה, השאלות המתעוררות סביב אופן ניהול החקירות מטרידות במיוחד.

"זה תיק דגל שאמור להיות הכי נקי והכי תקין", הוא אומר, וטוען כי חלק מההתנהלות שנחשפת במשפט מוכרת לו גם מעבודתו השוטפת מול המשטרה והפרקליטות.

בסרגליק מדגיש כי בפרקליטות עובדים גם אנשים טובים ומקצועיים, אך לדבריו קולם אינו נשמע דיו. את דבריו הוא חותם בשאלה הנוגעת לא רק לראש ממשלה העומד לדין, אלא לכל אזרח שנדרש להתמודד עם מערכת אכיפת החוק: "אתה רואה ושואל מה יעשה מי שאין לו אמצעים ויכולת לקחת סנגור ראוי".